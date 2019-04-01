Футбол
Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКАSport.ru 16:28
Полузащитник Никола Влашич, находящийся в ЦСКА на правах аренды, хочет остаться в московском клубе. Об этом заявил агент футболиста Тончи Мартич. Права на хорватского хавбека принадлежат английскому "Эвертону".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие
США объявили о выводе военных из Ливии
4 апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) объявило о выводе военнослужащих из Ливии в связи с обострением ситуации в стране.
Обновлено в 07:39
Политика
Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ
Члены группы спецпрокурора Роберта Мюллера незаконно предоставляют прессе информацию, считает президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 11:10
Наука
NASA: Извержение супервулкана приведет к гибели человечества
Оказалось, что активация Йеллоустоуна приведет к гибели человечества.
Обновлено в 01:14
Футбол
Мы посмотрели за вас новый Z+. Стало корректнее, но скучнее
Андрей Аршавин стал героем самой смешной рубрики. Дети – В новом выпуске Z + показали, как Бранислав Иванович пришел в школу "Зенита".
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30
Происшествия
В ИК-3 в Ярославской области обнаружили мертвым заключенного
В исправительной колонии №3, расположенной в Угличе, 6 апреля погиб 41-летний заключенный, сообщили изданию 76.ru в пресс-службе управления ФСИН по Ярославской области.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Футбол
Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуал
Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.
Обновлено в 15:54
Общество
ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной
Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео
Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Футбол
Слуцкий о матче с ПСВ: Гезюбююк - худший судья, которого я видел
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий после матча чемпионата Нидерландов с ПСВ раскритиковал главного арбитра встречи Сердара Гезюбююка.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете
Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 09:45
Авто
Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставили на продажу
Редкий лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet был выставлен на продажу.
Обновлено в 06:22
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Футбол
«Наполи» в большинстве не сумел обыграть «Дженоа»
В 31-м туре серии А Наполи разошелся миром с Дженоа. Встреча прошла на стадионе Сан-Паоло и завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие
МИД Пакистана заявил о подготовке новой атаки Индией
Глава ведомства заявил, что акт агрессии произойдет с 16 по 20 апреля Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Индия планирует совершить новый акт агрессии, передает Geo TV.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон мамы
Недавно Вера впервые после трагедии появилась перед большой аудиторией.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо
6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Наука
Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами
Обновлено вчера в 04:47
Хоккей
Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛ
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
Каррера жестко отреагировал на критику Федуна
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 14:50
Игры
Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект
Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено в 10:10
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено в 13:37