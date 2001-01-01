Футбол
Агент Влашича: «Контракт с ЦСКА – легкое решение для Николы»Спорт-Экспресс 11:40
Агент Тончи Мартич, представляющий интересы хорватского полузащитника Николы Влашича, в интервью "СЭ" рассказал о трансфере игрока в ЦСКА, амбициях футболиста и интересе со стороны клубов из ведущих европейских чемпионатов.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:06, Вашингтон
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Бойко-Великий отверг обвинения в растрате
Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».
Обновлено в 11:23
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поссорилась с мужем
Ведущая демонстрирует идиллию в отношениях с супругом, но на днях пользователи усомнились в том, что у Ксении Бородиной и Курбана Омарова все гладко.
Обновлено в 10:00
Общество
Путин принял решение по выплатам на ребенка
Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» принял решение по выплатам на ребенка.
Обновлено в 06:57
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Хоккей
Кучеров и Василевский стали главными звёздами на вручении наград НХЛ
В Лас-Вегасе состоялась церемония вручения наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 07:11
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
Одним из первых вопросов, который жители России задали президенту Владимиру Путину во время Прямой линии, был связан с низкими заработными платами.
Обновлено в 05:31
Общество
«Народ просто вымирает»: жительница Татарстана написала Путину о реальной жизни
Жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.
Обновлено в 02:53
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться из-за низких зарплат
Реальные доходы россиян сокращались несколько последних лет, но теперь они медленно начали наверстывать упущенное, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 05:46
Политика
КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным
Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Обновлено в 12:15
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Общество
Снежная река сошла с гор в Австрии
В горах повысилась температура, и именно из-за этого жители Тироля могли наблюдать сход реки из снега.
Обновлено в 07:23
Футбол
Дзюба использовал прямую линию Путина для знакомства с Петровым
Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба стал гостем передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным».
Обновлено в 10:47
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
Обновлено в 12:16
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расскажет «Секрет на миллион» о своих женщинах и семье
Прохор Шаляпин станет гостем нового выпуска шоу "Секрет на миллион", который выйдет на НТВ 22 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 10:31
Авто
В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»
В технопарке «Жигулевская долина» в Самарской области (г. Тольятти) приступили к созданию многофункционального автомобиля «Ларгус Карелия».
Обновлено в 07:29
Политика
Российского депутата облили водой и забросали бутылками в Грузии
Российскую делегацию вывели под охраной и проводили к микроавтобусу. Протестующие забросали бутылками и облили водой россиян.
Обновлено в 12:08
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский отменил 159 указов своих предшественников
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых своими предшественниками — Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Виктором Януковичем.
Обновлено в 10:56
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Здоровье
Минздрав Москвы рассказал о способах предотвращения теплового удара
В ведомстве сообщили, что с начала июня врачи совершили более 30 выездов по различным направлениям с жалобами на тепловой удар.
Обновлено в 10:35