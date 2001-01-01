Футбол

Агент Влашича: «Контракт с ЦСКА – легкое решение для Николы»Спорт-Экспресс 11:40

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Агент Тончи Мартич, представляющий интересы хорватского полузащитника Николы Влашича, в интервью "СЭ" рассказал о трансфере игрока в ЦСКА, амбициях футболиста и интересе со стороны клубов из ведущих европейских чемпионатов.
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Агент Влашича: «Контракт с ЦСКА – легкое решение для Николы»

Спорт-Экспресс11:40
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