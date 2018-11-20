Футбол

Агент Влашича назвал цену на игрока
NewInform
11:20

Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
NewInform11:20

Подробнее о событии

Агент: Влашич стоит € 15-20 млн, это возможный вариант для 5-6 клубов Серии А

Чемпионат11:03

Агент: «Влашич стоит 15-20 миллионов евро, это возможность для лучших клубов Италии»

Sportbox.RU10:54

Агент: «Влашич стоит 15-20 миллионов евро, это возможность для лучших клубов Италии»

Матч ТВ10:54

Агент: «Влашич стоит 15-20 миллионов евро. Возможны варианты с 5-6 клубами из Италии»

Спорт-Экспресс10:41

Агент Влашича: Пока рано говорить о переезде в чемпионат Италии

Советский спорт10:38

Агент: «Влашич стоит 15-20 млн евро. Возможный вариант для 5-6 клубов из Италии»

Sport24.ru10:19

Агент Влашича: «Его цена – 15-20 миллионов евро. До конца сезона он в ЦСКА, а летом посмотрим»

Sports.ru11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Футбол

Россия и Швеция объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба в матче Лиги наций со шведами выйдет на поле в стартовом составе, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 13:53
Футбол

Оздоев может покинуть «Зенит» зимой

Обновлено в 13:21
Футбол

Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне

Президент УЕФА Александр Чеферин подтвердил, что организация ведет работу по внедрению видеповторов в еврокубках.
Обновлено в 13:46
Футбол

«Динамо» подписало новый контракт с 19-летним полузащитником

За основную команду бело-голубых 19-летний Липовой дебютировал 26 сентября 2018 года в матче Кубка России против «Торпедо» (1:0). В общей сложности хавбек провел два официальных матча за московский клуб, но результативными действиями не отметился.
Обновлено в 13:46
Футбол

В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича в клуб

Агент шведского футболиста Мино Райола уже встретился с представителями клуба. Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
Обновлено в 12:31
Футбол

Головин рассказал о работе под руководством Анри

Обновлено в 11:38
Футбол

Коста вернулся в общую группу «Атлетико» перед игрой с «Барселоной»

Обновлено в 13:31
Футбол

Костакурта: Манчини проделал отличную работу в сборной Италии

Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта высоко оценил работу главного тренера национальной команды Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».
Обновлено в 13:05
Футбол

Стали известны три финалиста «Золотого мяча»

В понедельник, 3 декабря, в Париже победитель голосования получит самый престижный индивидуальный трофей.
Обновлено в 13:51
Футбол

Football Leaks: Васильев получал 10% с каждой продажи игроков «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев имеет пункт в контракте с клубом, по которому он получает 10% от продажи игроков.
Обновлено в 10:12
Футбол

Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.
Обновлено в 10:44
Футбол

Нигерия — Уганда 0:0

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса отыграл 69 минут, после чего был заменен. Товарищеский матч Нигерия — Уганда — 0:0
Обновлено в 12:48
Футбол

Зеедорф изъявил желание поработать в АПЛ

Наставник сборной Камеруна Кларенс Зеедорф надеется, что когда-нибудь получит работу в клубе АПЛ.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Реал» намерен продлить контракт с Навасом до 2021 года

Вратарь «Реала» Кейлор Навас может продлить контракт с мадридцами.
Обновлено в 10:46
Футбол

Российские клубы обвиняются в договорных матчах

Издание The Black Sea утверждает об организации договорных матчей кипрской компанией Androsports.
Обновлено в 11:20
ещё по теме
Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное