Переговоры со «Спартаком» по поводу перехода полузащитника АЗ Гуса Тила прошли без сложностей. Об этом сообщил агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы хавбека.

Агент Тила: «Переговоры со „Спартаком“ прошли без сложностей»

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