Футбол
Агент Тила: «Переговоры со „Спартаком“ прошли без сложностей»ProstoProSport 14:24
Переговоры со «Спартаком» по поводу перехода полузащитника АЗ Гуса Тила прошли без сложностей. Об этом сообщил агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы хавбека.
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Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Хоккей
Хоккеисты СКА потерпели второе поражение подряд на турнире в Сочи
Рижский хоккейный клуб "Динамо" обыграл санкт-петербургский СКА со счетом 6:5 на традиционном предсезонном турнире в Сочи.
Обновлено в 15:10
Политика
Московский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:35
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Происшествия
СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования
Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Технологии
Банк «Точка» запустил приложение для работы с тендерами
Банк «Точка» запустил приложение для работы со спецсчетом, применяемым для участия в тендерах.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
ZTE начала продажи первого 5G-смартфона
Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
Обновлено в 03:44
Общество
В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.
Обновлено в 07:46
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
Трамп обвинил видеоигры в массовых расстрелах
Президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране.
Обновлено в 12:34
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Столтенберг рассказал про причины расширения НАТО после холодной войны
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, зачем Североатлантическому Альянсу было необходимо расширение после завершения холодной войны.
Обновлено в 15:21
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Авто
Audi в тизере анонсировала выход новых моделей RS
Под капотом нового авто будет спрятан 2,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощгостью 400 л.с. Учитывая, что RS7 Sportback был впервые сфотографирован еще в ноябре 2017 года, то можно сказать, что нам скоро покажут 4-дверного конкурента купе Mercedes-AMG GT.
Обновлено в 10:38
Футбол
«Спартак» намерен подписать ещё одного игрока АЗ
Напомним, что капитан АЗ Гус Тил ранее пополнил состав «Спартака».
Обновлено в 16:21
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Редакция «Новой газеты» запустила петицию с требованием закрыть дело о массовых беспорядках
Политическим террором, развязанным против народа правоохранительными органами, считают уголовное дело против участников протестов в редакции «Новой газеты».
Обновлено в 17:06
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Общество
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть
Площадь лесных пожаров, действующих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Сибирском федеральном округе (СФО), сократилась на 25%.
Обновлено в 06:26
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.
Обновлено в 11:01
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Происшествия
НТВ обнародовал угрозы в адрес протестующих и их семей
Провластные СМИ поясняют, что это якобы ответ на угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, которые работали во время недавних протестов.
Обновлено вчера в 15:01
Финансы
Биржевой курс евро вырос до 73 рублей
К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля. Доллар дешевеет на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23