Футбол

Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 18:29

Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
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Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

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Столе Сольбаккен
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника, играл за национальную сборную Норвегии. В 2011-2012 годах был главным тренером немецкого «Кёльна». С 1 июля 2012 года возглавил английский клуб «Вулверхэмптон Уондерерс».
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