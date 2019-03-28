Футбол
Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 18:29
Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
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ESPN: Агент Сульшера прилетел в Англию на переговоры с «МЮ». Контракт могут продлить на этой неделе
Бомбардир.рувчера в 17:39
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Обновлено в 01:00
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Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
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Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
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Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
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Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
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