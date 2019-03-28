Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 18:29

Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.

Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

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