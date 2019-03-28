Футбол

Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru вчера в 18:29

Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
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Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 18:29

Агент Сульшера прибыл в Англию для участия в переговорах с «МЮ» о контракте

Чемпионатвчера в 17:29

ESPN: Агент Сульшера прилетел в Англию на переговоры с «МЮ». Контракт могут продлить на этой неделе

Бомбардир.рувчера в 17:39

СМИ: агент Сульшера приехал на переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 16:35

Агент Сульшера приехал в Манчестер

Евро-футбол.рувчера в 17:23

Агент Сульшера прибыл в Англию на переговоры с «МЮ» о продлении контракта

Sports.ruвчера в 16:26
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Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
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Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
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ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

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Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью

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В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

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Обновлено вчера в 16:41
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Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья

Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.
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Политика

Гуайдо назвал дату начала операции по свержению Мадуро

Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что планирует начать проведение неких "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро уже 6 апреля.
Обновлено вчера в 17:24
Экономика

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Обновлено в 04:15
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Политика

Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге

Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
Обновлено вчера в 13:35
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Постпред Сирии в свою очередь, обратился к властям США и предложил им подарить Израилю пару своих штатов.
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Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
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Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».
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Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
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Лукашенко уволил министра сельского хозяйства из-за грязного коровника

На месте Лукашенко принял решение об увольнении руководителей области и района, а также своего помощника по региону.
Обновлено вчера в 14:35
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«Арсенал» хочет купить Умтити у «Барселоны»

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Обновлено вчера в 07:57
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Актёр Николас Кейдж устроил скандал на регистрации брака

Обновлено в 01:29
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Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
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Глазырина победила в спринтерской гонке на ЧР по биатлону

В гонке на 7,5 км у женщин на чемпионате России по биатлону победу одержала Екатерина Глазырина.
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Умер космонавт Валерий Быковский

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Авто

Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ

Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
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Генетики открыли четыре сотни мутаций, связанных с шизофренией

За последние годы генетики нашли несколько десятков генов, относительно слабо связанных с шизофренией, однако ученым до этого открытия так и не удавалось понять, как мутации в этих участках ДНК вызывают "голоса в голове", и как последствия этих "опечаток" можно ликвидировать.
Обновлено 25 марта в 12:02
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Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
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Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit

Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
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Устройство виртуальной реальности показывает мир глазами долгопята

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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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Столе Сольбаккен
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника, играл за национальную сборную Норвегии. В 2011-2012 годах был главным тренером немецкого «Кёльна». С 1 июля 2012 года возглавил английский клуб «Вулверхэмптон Уондерерс».
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