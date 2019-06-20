Футбол

Агент: «Спартак» предложил «РБ Лейпциг» € 15 млн за БрумуЧемпионат вчера в 15:55

Брума перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая», сумма трансфера составила € 15 млн.
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«Спартак» предложил Бруме два млн евро за сезон

Советский спортвчера в 17:33

«Спартак» и ПСВ предложили по 15 млн евро за полузащитника «РБ Лейпциг» Бруму

Sport24.ruвчера в 16:33

«Спартак» и ПСВ предлагают по 15 млн евро за хавбека «Лейпцига» Бруму

Sports.ruвчера в 16:01

«Спартак» готов заплатить €15 млн за трансфер португальского игрока

Газета.Ruвчера в 16:28

Новый Роналду, играл с Дрогба и Подольски, забивал «Зениту». Вингер из «Лейпцига» может перейти в «Спартак»

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

«Спартак» готов предложить Бруме € 2 млн в год

Чемпионатвчера в 17:15

СМИ: «Спартак» готов предложить Бруме 2 млн евро в год

Матч ТВвчера в 17:54
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Политика

Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено вчера в 15:59
Культура

Фильм о группе «Чайф» покажет федеральный канал

Авторы фильма покажут, как Шахрин написал свои самые известные песни, как музыканты «Чайфа» живут во время туров, как к творчеству уральской группы относятся знаменитости, среди которых Владимир Машков, Борис Гребенщиков, Сергей Светлаков, Вячеслав Бутусов.
Обновлено в 00:13
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Авто

Обновленный Volkswagen Passat появится в РФ в конце этого года

Практически после презентации стало известно, обновленный Volkswagen Passat появится в РФ, но точные сроки не называли.
Обновлено вчера в 15:31
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено вчера в 05:52
Политика

В ходе беспорядков у парламента Грузии пострадали более 50 человек

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Полиция задержала участников массовой драки на пляже в Озерках

Обновлено в 01:13
Происшествия

В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями

Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Происшествия

На профессора ВУЗа Петербурга напали неизвестные

Полиция ведет расследование по сообщению о нападении на профессора одного из ВУЗов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:14
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено вчера в 09:33
Энергетика

Грязную нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»

В трубопроводе «Дружба» опять появилась хлорорганика. Новое загрязнение обнаружили на участке, идущем из Белоруссии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:46
Авто

В Сети показали Lada 4x4 с АКПП

Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Наука

Найден череп уникального гибрида белухи и «морского единорога»

«Череп аномального кита намного больше, чем у обычных нарвалов и белух, а зубной ряд не похож ни на одного из известных китообразных», – отметили исследователи.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына

Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
Обновлено вчера в 21:09
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечания

Обновлено в 01:51
Армия и оружие

В США предложили новый способ снизить «зависимость» Европы от России

В конгрессе США предложили выдавать странам-членам НАТО из Восточной Европы кредиты с целью снизить их "зависимость" от Москвы.
Обновлено вчера в 22:58
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Обновлено в 00:15
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено вчера в 05:43
Экономика

В Прикамье вдвое выросло число миллиардеров

Стоит отметить, что число миллиардеров в Прикамье выросло в два раза. За 2017 год доход более 1 млрд рублей указали три человека.
Обновлено вчера в 22:58
Авто

Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos

Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

В Индии 25 человек погибли при падении автобуса в ущелье

Автобус упал в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны, 25 человек погибли, 35 ранены, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 08:54
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