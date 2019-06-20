Футбол
Агент: «Спартак» предложил «РБ Лейпциг» € 15 млн за БрумуЧемпионат вчера в 15:55
Брума перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая», сумма трансфера составила € 15 млн.
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«Спартак» и ПСВ предложили по 15 млн евро за полузащитника «РБ Лейпциг» Бруму
Sport24.ruвчера в 16:33
Новый Роналду, играл с Дрогба и Подольски, забивал «Зениту». Вингер из «Лейпцига» может перейти в «Спартак»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
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Фильм о группе «Чайф» покажет федеральный канал
Авторы фильма покажут, как Шахрин написал свои самые известные песни, как музыканты «Чайфа» живут во время туров, как к творчеству уральской группы относятся знаменитости, среди которых Владимир Машков, Борис Гребенщиков, Сергей Светлаков, Вячеслав Бутусов.
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ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
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Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
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Авто
Обновленный Volkswagen Passat появится в РФ в конце этого года
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Футбол
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Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
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Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
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Транспорт
Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве
Обновлено вчера в 05:52
Политика
В ходе беспорядков у парламента Грузии пострадали более 50 человек
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Хабаровске семья попала в больницу после приема препарата с червями
Хабаровская семья из трех человек попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как съела личинки червей-паразитов.
Обновлено в 02:07
Происшествия
На профессора ВУЗа Петербурга напали неизвестные
Полиция ведет расследование по сообщению о нападении на профессора одного из ВУЗов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 02:14
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено вчера в 09:33
Энергетика
Грязную нефть снова нашли в трубопроводе «Дружба»
В трубопроводе «Дружба» опять появилась хлорорганика. Новое загрязнение обнаружили на участке, идущем из Белоруссии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:46
Авто
В Сети показали Lada 4x4 с АКПП
Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Наука
Найден череп уникального гибрида белухи и «морского единорога»
«Череп аномального кита намного больше, чем у обычных нарвалов и белух, а зубной ряд не похож ни на одного из известных китообразных», – отметили исследователи.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
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Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
Обновлено вчера в 21:09
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечания
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
В США предложили новый способ снизить «зависимость» Европы от России
В конгрессе США предложили выдавать странам-членам НАТО из Восточной Европы кредиты с целью снизить их "зависимость" от Москвы.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
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Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября
Обновлено вчера в 05:43
Экономика
В Прикамье вдвое выросло число миллиардеров
Стоит отметить, что число миллиардеров в Прикамье выросло в два раза. За 2017 год доход более 1 млрд рублей указали три человека.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos
Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В Индии 25 человек погибли при падении автобуса в ущелье
Автобус упал в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны, 25 человек погибли, 35 ранены, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 08:54