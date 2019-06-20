Футбол
Агент: «Спартак» предложил 15 млн евро за полузащитника «Лейпцига»Советский спорт вчера в 16:45
Руководство Лейпцига хочет выручить с его продажи 15 млн евро. И Спартак, и ПСВ готовы заплатить эту сумму. Что касается Порту, то драконы предложили 10 млн евро.
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«Спартак» и ПСВ предложили по 15 млн евро за полузащитника «РБ Лейпциг» Бруму
Sport24.ruвчера в 16:33
Новый Роналду, играл с Дрогба и Подольски, забивал «Зениту». Вингер из «Лейпцига» может перейти в «Спартак»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану
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Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве
Обновлено вчера в 05:52
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В Росгвардии рассказали о формировании бригады, которая займется охраной Крымского моста. Специальную бригаду Росгвардии собирают в Керчи.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
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В России хотят ужесточить наказание за врачебные ошибки
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День летнего солнцестояния придется на 21 июня
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СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
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11 автомобилей арестовали на одной парковке в Новокузнецке
На парковке крупного торгового центра приставы проверили 250 автомобилей.
Обновлено вчера в 22:29