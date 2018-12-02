Футбол

ЦСКА заинтересован в услугах форварда сборной Эквадора
Газета.Ru
02:17

Московский ЦСКА заинтересован в услугах нападающего сборной Эквадора Джона Сифуэнте, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru02:17

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Агент эквадорского футболиста: ЦСКА к нам не обращался

Газета.Ru06:41

Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер Джона

Чемпионат06:26

Агент: «Пока рано говорить о каком-то конкретном интересе со стороны ЦСКА к Сифуэнте»

Sport24.ru06:20

Источник: ЦСКА интересуется эквадорским форвардом Сифуэнте

Спорт-Экспресс03:38

ЦСКА интересуется нападающим сборной Эквадора

Матч ТВ02:31

ЦСКА интересуется нападающим сборной Эквадора

Sportbox.RU02:31

ЦСКА интересуется нападающим сборной Эквадора Сифуэнте

Sports.ru03:47
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Футбол

Сборная России сыграет с Бельгией в отборочном этапе ЧЕ-2020

Сборная России по футболу в результате жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 попала в группу I, где ее соперником будет бронзовый призер чемпионата мира 2018 года команда Бельгии.
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«Фратрия» назвала интервью Ещенко провокацией со стороны «Спартака»

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Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу железнодорожников. В другом матче тура ЦСКА забил два безответных гола в ворота «Ростова».
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«Краснодар» и «Урал» сыграют друг с другом в 16-м туре российской Премьер-лиги. Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.
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«МЮ» может установить новый рекорд по сумме трансфера вратаря

Ранее СМИ сообщали, что "МЮ" автоматически продлил контракт с испанцем до лета 2020 года, но пока не может согласовать с ним условия долгосрочного соглашения.
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Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в матче 14-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1) получил перелом носа.
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Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи по окончании сезона может стать игроком «Реала».
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Матч чемпионата России по волейболу между женскими командами «Сахалин» и краснодарским «Динамо» не состоится.
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Солари остался доволен игрой Иско в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари подвел итоги матча против «Валенсии» (2:0) в чемпионате Испании.
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Клопп: «Если людям не нравится наш футбол, мне нечем им помочь»

Матч "Ливерпуль" - "Эвертон" в рамках 14-го тура АПЛ будет сыгран 2 декабря и начнётся в 19:15 мск.
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Берхалтер стал новым главным тренером сборной США по футболу

Контракт Берхалтера будет рассчитан на четыре года. Задачей специалиста будет выйти на чемпионате мира-2022 в Катаре.
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Объявлены номинанты на премию «Звездный провал года» в серии А

В Италии объявили номинантов на премию «Звездный провал года» в серии А. В список попали несколько известных игроков.
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Джон Сифуэнте
Эквадорский футболист
Эквадорский футболист, нападающий клуба «Универсидад Католика» и сборной Эквадора.
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