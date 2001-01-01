Футбол

Агент Селюк назвал Сулейманова самым талантливым футболистом РоссииProstoProSport 04:04

Агент в своем Twitter написал, что не только согласен с бойцом, но и вообще считает Сулейманова самым талантливым футболистом страны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Селюк назвал фамилию самого одарённого игрока России

Sport.ru04:59

Агент назвал Сулейманова самым талантливым российским футболистом

RT на русском04:25

Селюк: «Считаю Сулейманова самым талантливым российским игроком»

Soccer.ruвчера в 20:24

Авторитетный агент назвал самого талантливого российского футболиста

Матч ТВ03:17

Авторитетный агент назвал самого талантливого российского футболиста

Sportbox.RU03:17

Агент Селюк назвал Сулейманова самым талантливым футболистом России

ProstoProSport04:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Кино

Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться

Обновлено в 06:00
Происшествия

Второй пилот самолета А321 рассказал о моменте аварийной посадки

Второй пилот самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» Георгий Мурзин рассказал, как происходила аварийная посадка в Подмосковье.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Ленобласти пьяный водитель сбил двух женщин с грудными детьми

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Пропавший в омской тайге мальчик найден живым

Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено в 06:06
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Счёт Пугачевой могут арестовать из-за дачного забора

«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — пояснила юрист Галина Бодрова.
Обновлено в 05:43
Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в I полугодии выросла на 59,3%

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,3% и достигла 22,8 млрд рублей (14,3 млрд рублей годом ранее).
Обновлено в 04:02
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 18:32
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено вчера в 05:33
Здоровье

Врачи рассказали о грубой ошибке во время чистки зубов

Стоматологи заявили, что процесс чистки зубов и умывание лица после него крайне важен для соблюдения, сообщает «Дни24».
Обновлено в 00:28
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Происшествия

В Сочи 16-летняя девушка пыталась разнять дерущихся и убила человека

Девушка сообщила следователям, что она пыталась разнять дерущихся, но брат ее друга оттолкнул ее и оскорбил.
Обновлено в 04:42
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика

У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма

Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

В Саратовской области десять человек пострадали в ДТП на мосту

В Саратовской области на мосту Саратов-Энгельс утром в 07.55 произошло серьезное ДТП, сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС.
Обновлено в 02:43
Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.
Обновлено в 06:21
Гаджеты

В Сети появились живые снимки Realme с 64 МП камерой

Обновлено в 06:33
Авто

Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg

В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Кино

Новый мод для «Ведьмака» дает главному герою внешность Генри Кавилла

Обновлено в 02:41
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Происшествия

В Петербурге загорелось производственное здание

Пожар в производственно-складском сооружении на площади 500 квадратных метров произошел в четверг днем в Петербурге, сообщает городское управление МЧС РФ.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати отмечает день рождения

Сегодня Тимати отмечает день рождения. Сегодня музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Авто

Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры

Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Политика

Глава Барнаула написал заявление об отставке

Обновлено в 00:38
Интернет

Социальная сеть «Одноклассники» запустила сервис поиска друзей по фото

Обновлено в 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Дмитриевич Селюк
Российский футбольный агент. Являлся вице-президентом клубов «Таврия» и донецкого «Металлурга». Проживает в Барселоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное