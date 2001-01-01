Футбол
Агент Селюк назвал Сулейманова самым талантливым футболистом РоссииProstoProSport 04:04
Агент в своем Twitter написал, что не только согласен с бойцом, но и вообще считает Сулейманова самым талантливым футболистом страны.
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Назван размер справедливой зарплаты в России
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В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
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Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.
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