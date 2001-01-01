Футбол

Агент Селюк назвал Сулейманова самым талантливым футболистом РоссииProstoProSport 04:04

Порту — Краснодар
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, 13 августа
Стадион «Драган»
3′
Тонни Триндаде де Вильена
13′
Магомед Сулейманов
34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
37′
39′
Руслан Камболов
45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
49′
Мусса Марега
53′
Зе Луиш
57′
Матеус Урибе
61′
65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
76′
80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
86′
Зе Луиш
90′+5′
90′+5′
Урош Спаич
3 фото
Агент в своем Twitter написал, что не только согласен с бойцом, но и вообще считает Сулейманова самым талантливым футболистом страны.
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