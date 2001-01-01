Футбол
Известный агент Алексей Сафонов допускает, что "Спартак" решил расстаться с полузащитником Романом Еременко, так как, видимо, больше не сотрудничает с его агентом Марко Трабукки.
Спорт-Экспресс11:13
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика
Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах
Обновлено в 11:37
Энергетика
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено в 11:34
Происшествия
На заводе в Оренбургской области ликвидировано открытое горение
В результате работы пожарных расчетов на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области было ликвидировано открытое горение в цехе горячего цинкования.
Обновлено в 13:19
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 12:20
Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
ПАСЕ выдала России рекомендации по формированию состава делегации, в котором, в частности, указаны шесть полов для каждого из членов представительства.
Обновлено в 12:18
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Энергетика
В России вновь выросли цены на бензин
В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Политика
Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
Члены синода Вселенского патриархата, проходящего на Фанаре в Стамбуле в среду, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает украинский телеканал ТСН.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Во Франции истребитель пропал с радаров
Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает France Info. Самолет вылетел утром в среду, 9 января, с базы Нэнси-Оши.
Обновлено в 09:12
Энергетика
Котировки нефти Brent превысили $61 за баррель
Стоимость нефти марки Brent вечером в среду превысила отметку в $61 за баррель впервые с 17 декабря, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:19
Политика
На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.
Обновлено в 12:31
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Политика
Эрмитаж ответил на шутку Путина о неудавшемся визите в музей
Сотрудники музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге были готовы организовать экскурсию для президента Владимира Путина в Рождество, 7 января, несмотря на то, что для учреждения это был выходной день, однако президент решил не нарушать «общепринятые правила» и отменил свой визит.
Обновлено в 12:43
Энергетика
ФАС прокомментировала повышение цен на бензин в регионах
Розничные цены на бензин в регионах России с начала года не повышались более чем на 1,7%, что свидетельствует о соблюдении договоренности между нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Бывшая девушка Роналду поможет доказать его вину в изнасиловании
Бывшая девушка футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду звезда реалити-шоу "Большой брат" Жасмин Леннард намерена доказать вину португальца в деле об изнасиловании.
Обновлено в 09:21
Спорт
Минспорт ожидает визита экспертов WADA 9 января
Российский Минспорт ожидает прибытия экспертов Всемирного антидопингового агентства за базой данных московской лаборатории сразу после новогодних праздников.
Обновлено 07 января в 11:50
Политика
Глава РАН попросил Путина поддержать престиж науки в России
Глава Российской академии наук Александр Сергеев попросил президента РФ Владимира Путина поддержать престиж ученых в стране, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Похитители потребовали у миллионера выкуп за жену в криптовалюте
В Норвегии неизвестные похитили супругу инвестора Тома Хагена и потребовали выкуп в размере 9 миллионов евро.
Обновлено в 07:38
Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе
Обновлено в 10:38
Экономика
Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Задержанный сознался в убийстве полицейского в Подольске
Обновлено в 10:52
Финансы
ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля.
Обновлено в 07:00
Экономика
Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу
Обновлено в 08:53
Происшествия
В суд направлено уголовное дело против конвоиров членов банды ГТА
Обновлено в 13:14
Футбол
Аяз Гулиев вернулся в «Спартак»
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Москве жестоко избили муниципального депутата
Неизвестные избили муниципального депутата по Ломоносовскому району Москвы Кирилла Чиркина.
Обновлено в 06:29