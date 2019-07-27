Футбол

Агент Шюррле подтвердил переговоры игрока со «Спартаком»РБК 06:51

Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле ведет переговоры со «Спартаком», эту информацию РБК подтвердил агент атакующего полузащитника Инго Хаспель. Накануне Sport24 сообщил, что Шюррле договорился с «красно-белыми» о контракте.
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Шюррле приступил к оформлению российской визы. Чемпион мира ведет переговоры со «Спартаком»

Sport24.ru06:26

Агент Шюррле подтвердил переговоры со «Спартаком»

Евро-футбол.ру06:34

Шюррле оформляет российскую визу

Sports.ru08:23

Источник: Шюррле оформляет российскую визу. Игрок прибудет в Москву в ближайшие дни

Матч ТВ08:01

Агент Шюррле подтвердил переговоры игрока со «Спартаком»

РБК06:51

Шюррле приступил к оформлению российской визы

Советский спорт07:45

Агент Шюррле подтвердил переговоры со «Спартаком»

Чемпионат06:17
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Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
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Происшествия

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Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:30
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Общество

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Бронемашины БРДМ-2 доставлены в Сербию из России

В Минобороны Сербии сообщили, что десять бронемашин БРДМ-2 доставлены в страну из РФ.
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Бывшая жена Тимати назвала пол ребёнка Решетовой

Экс-жена певца Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка от невесты Анастасии Решетовой.
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