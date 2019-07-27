Футбол
Агент Шюррле подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»RT на русском 06:44
Представитель немецкого футболиста Андре Шюррле Инго Хаспель подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:09, Вашингтон
Происшествия
У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания
К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несогласованный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 05:25
Авто
Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5
Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Грузии КамАЗ сорвался с обрыва
В Грузии КамАЗ сорвался с 400-метрового обрыва. Грузовик перевозил в кузове 12 человек из села Земо Алвани в Омало на праздник.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Популярный блогер погиб в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 08:50
Политика
Иностранцам могут запретить владеть интернет-компаниями в России
Значимым ресурсом сможет владеть гражданин России, иностранное владение ограничится до 20%.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео
Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:20
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ
«Уфа» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Политика
Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты
Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 07:50
Общество
В Бельгии побит температурный рекорд
В Бельгии зафиксирована рекордно высокая температура. Столбик термометра поднялся до отметки 38,9 градуса по Цельсию, сообщает РИА Новости.
Обновлено 24 июля в 11:09
Спорт
Загитова показала платье для новой короткой программы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.
Обновлено в 04:13
Политика
Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Тамбовом»
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Авто
RAESR создала 1250-сильный электрокар Tachyon Speed
Калифорнийская компания «Rice Advanced Engineering Systems and Research» (RAESR) с 2012 года разрабатывает концепт электрического гиперкара Tachyon Speed.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Политика
Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США
Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.
Обновлено в 07:56
Общество
Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания
Обновлено в 01:45
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Общество
В Приамурье из-за паводка подтоплено более 100 линий электропередачи
«Подтоплены 103 воздушных линии электропередачи 0,4—35 кВ. Более 3 тыс. опор стоят в воде, одна подстанция 35/10 и 32 ТП 10/0,4 кВ», — приводит ТАСС сообщение.
Обновлено в 05:54
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Футбол
Клуб Бекхэма подписал первых двух игроков
Обновлено в 00:40