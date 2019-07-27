Футбол
Агент Шюррле подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»RT на русском 06:44
Представитель немецкого футболиста Андре Шюррле Инго Хаспель подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
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Происшествия
Протестующие прорвали ограждение на Тверской улице
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Футбол
Кононов взял вину за поражение «Спартака» на себя
Обновлено в 12:21
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено вчера в 14:39
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Наука
Найдена еще одна причина старения клеток
Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клетки – этот процесс известен как репликативное старение.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено 25 июля в 22:14
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Протестующие в Москве перекрыли движение на участке Садового кольца
Участники несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму перекрыли участок Садового кольца возле Цветного бульвара, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:49
Музыка
Вечер памяти солиста группы «Сектор газа» Юрия Хоя пройдет в Твери
27 июля Хою исполнилось бы 55 лет Вечер памяти солиста популярной группы "Сектор газа" Юрия Хоя (Клинских) пройдет в клубе BIG BEN в Твери.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек
Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено в 08:27
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
WSJ: Северная Корея произвела 12 единиц ядерного оружия
По оценкам аналитиков, КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия с первой встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая была посвящена демилитаризации.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Инна Чурикова назвала причину падения со сцены
Проблемы со зрением стали причиной падения со сцены народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая попала в реанимацию.
Обновлено в 11:26
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлен на четвертый сезон
Шоу только что было продлено на четвёртый сезон, сообщает Variety.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова прогулялась по Москве в вечернем платье
Обновлено в 11:39
Наука
Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие
Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено в 09:29
Общество
Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми
Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Футбол
«Краснодар» и «Сочи» огласили составы на игру
Обновлено в 10:53
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Американского генерала обвинили в домогательствах к подчиненной
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
Евсеев: «„Уфе“ уже вторую игру забивают дальними ударами»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
Обновлено в 11:54
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено вчера в 14:48