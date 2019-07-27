Футбол

Агент Шюррле подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»RT на русском 06:44

Представитель немецкого футболиста Андре Шюррле Инго Хаспель подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
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Шюррле приступил к оформлению российской визы. Чемпион мира ведет переговоры со «Спартаком»

Sport24.ru06:26

Агент Шюррле подтвердил переговоры со «Спартаком»

Чемпионат06:17

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Советский спорт07:45

Шюррле оформляет российскую визу

Sports.ru08:23

Источник: Шюррле оформляет российскую визу. Игрок прибудет в Москву в ближайшие дни

Матч ТВ08:01

Агент Шюррле подтвердил переговоры игрока со «Спартаком»

РБК06:51

Шюррле оформляет российскую визу

Евро-футбол.ру09:01
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
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Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
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I guess one way to measure our impact is how frequently agents of the Russian Federation try to attack it, be it their hackers, trolls, or media. https: / / t.co / DtixLzMDpI — Eliot Higgins (@ EliotHiggins) July 26, 2019 Напомним, что Bellingcat работает над расследованием отравления Скрипалей, крушением малайзийского "Боинга" MH-17 над Украиной и другими громкими делами.
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