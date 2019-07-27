Футбол
Агент Шюррле подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»RT на русском 06:44
Представитель немецкого футболиста Андре Шюррле Инго Хаспель подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
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I guess one way to measure our impact is how frequently agents of the Russian Federation try to attack it, be it their hackers, trolls, or media. https: / / t.co / DtixLzMDpI — Eliot Higgins (@ EliotHiggins) July 26, 2019 Напомним, что Bellingcat работает над расследованием отравления Скрипалей, крушением малайзийского "Боинга" MH-17 над Украиной и другими громкими делами.
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