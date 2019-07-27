Футбол
Агент Шюррле подтвердил информацию о переговорах со «Спартаком»LiveSport.ru 06:49
Агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, Инго Хаспель, подтвердил слухи о том, что московский «Спартак» ведет с ним переговоры по переезду немца в столицу России.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Кино
Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости»
Обновлено в 09:46
Политика
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 07:45
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Экономика
Воронежская область: обход Боброва могут построить раньше срока
Юго-Восточный обход Боброва в Бобровской районе Воронежской области может быть построен раньше срока.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В редакцию «Дождя» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Здоровье
Глава Минсельхоза РТ рассказал о ситуации с африканской чумой свиней
Ситуация с африканской чумой свиней в регионах, соседствующих с Татарстаном, по-прежнему вызывает беспокойство.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года
Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.
Обновлено в 05:52
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косово
Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Политика
Абхазия предложит России увеличить выплаты сотрудникам МВД
26 июля на заседании кабинета министров Абхазии было принято постановление «О представлении Президенту РА предложения о подписании Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел РА, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел РА».
Обновлено в 02:28
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Нынешняя пенсионная система работает неэффективно и не вызывает доверия у граждан.
Обновлено вчера в 08:57
Наука
Создана система опреснения воды на солнечной энергии
Группа ученых из Университета Мельбурна создала уникальную новую систему опреснения воды, которая нагревает и очищает воду, используя для этого солнечную энергию.
Обновлено 25 июля в 12:03
Армия и оружие
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении огневых позиций в жилых домах
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в размещении вооружения в жилых домах у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 06:40
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Политика
Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Космос
NASA опубликовало новые снимки Млечного пути и скопления галактик
Космическая рентгеновская обсерватория NASA «Чандра» представила новые снимки различных космических объектов, в том числе центра Млечного пути и скопления галактик, в честь 20-летней годовщины с моменты ее запуска.
Обновлено 24 июля в 06:04
Политика
Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США
Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.
Обновлено в 07:56
Политика
Соловьёв призвал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокаторами оппозиционеров, пытающихся провести несанкционированный митинг в Москве.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Полицейские на патрульном авто сбили женщину с ребенком в Харькове
Сообщается, что 59-летняя женщина и 3-летний ребенок переходили дорогу по зебре и в этот момент патрульная машина марки Toyota Prius их сбила.
Обновлено в 09:39
Игры
До конца выходных можно отсрочить Рагнарёк в бета-версии Tribes of Midgard
До полуночи 28 июля можно поучаствовать в открытом бета-тесте изометрического кооператива Tribes of Midgard от студии Norsfell.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Юрист экс-короля Малайзии подтвердил его развод с Оксаной Воеводиной
Представители бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил, экс-монарх расстался с женой Оксаной Воеводиной в июне 2019 года, через месяц после рождения их первенца.
Обновлено 25 июля в 03:30
Гаджеты
Xiaomi лидирует на рынке смартфонов в Индии
Рыночная доля индийского рынка Xiaomi составляет 28%, что говорит о явном лидерстве китайской компании.
Обновлено вчера в 07:46
Футбол
Дани Алвес в инстаграме: «Ищу работу»
Обновлено в 09:00
Футбол
«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42