Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле ведет переговоры со «Спартаком», эту информацию РБК подтвердил агент атакующего полузащитника Инго Хаспель. Накануне Sport24 сообщил, что Шюррле договорился с «красно-белыми» о контракте.

Политика Суд отклонил иск школьника к Washington Post на $250 млн Учащийся католической школы обратился в суд с иском против газеты на $250 млн после того, как из-за публикации в WP он столкнулся с травлей в соцсетях и обвинениями в расизме.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Футбол «Уфа» примет «Крылья Советов» в матче 3-го тура РПЛ Обе команды в предыдущем туре проиграли домашние матчи с одинаковым счётом 2:3. На данный момент «Уфа» располагается на тринадцатом месте турнирной таблицы, не имея в своем активе ни одного очка после двух поражений.

Общество На пляжах Тенерифе туристам могут запретить строить башенки из гальки Власти Тенерифе, самого крупного из Канарских островов, могут ввести штраф за строительство башенок из гальки на пляжах, сообщает "Евро Пульс".

Армия и оружие При ударах коалиции США погибли более 1,3 тысячи жителей Сирии и Ирака В результате ударов международной коалиции во главе с США в Сирии и Ираке погибли более 1,3 тыс. гражданского населения, говорится в заявлении альянса.

Здоровье В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Политика Трамп порассуждал о вражде с Россией По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.

Политика Волкер призвал освободить украинских моряков «без каких-либо условий» Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не показывает готовности отпустить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Общество Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.

Общество Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

Здоровье Врачи рассказали, чем опасен алкоголь гипертоникам Ранее KazanFirst писал, что вакцину от папилломы могут внести в национальный календарь прививок в России.

Политика Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением пустить в Крым поезда, причем непременно раньше, чем первые железнодорожные составы пройдут по Крымскому мосту.

Происшествия У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо».

Гаджеты Трамп против Apple. Купертинский гигант не получит никаких поблажек в случае обострения торговой войны с Китаем Недавно купертинский гигант официально обратился в администрацию Дональда Трампа с просьбой исключить компоненты и аксессуары для грядущего компьютера Mac Pro из того самого списка товаров, который попадёт под очередную волну налоговых пошлин.

Авто Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Происшествия Не менее восьми человек погибли из-за землетрясений на Филиппинах Серия землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах унесла жизни не менее восьми человек, еще 60 пострадали.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Политика Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Спорт Загитова показала платье для новой короткой программы Олимпийская чемпионка Алина Загитова в рамках шоу The Ice в Японии представила новую короткую программу, с которой будет выступать в предстоящем сезоне.

Футбол «Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.

Происшествия В Подмосковье упал в карьер легкомоторный самолет «Возле деревни Дракино упал в карьер с водой и затонул легкомоторный самолет», — сказал собеседник агентства.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.