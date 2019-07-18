Футбол
Агент Шюррле подтвердил интерес к игроку со стороны клубов РПЛРБК 10:48
28-летний Шюррле прошлый сезон провел в английском «Фулхэме» на правах аренды. Всего за лондонский клуб футболист сыграл 25 матчей и забил 6 голов. Права на игрока принадлежат «Боруссии».
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Вашингтон
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