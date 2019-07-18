Футбол

Агент Шюррле подтвердил интерес к игроку со стороны клубов РПЛРБК 10:48

28-летний Шюррле прошлый сезон провел в английском «Фулхэме» на правах аренды. Всего за лондонский клуб футболист сыграл 25 матчей и забил 6 голов. Права на игрока принадлежат «Боруссии».
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Агент чемпиона мира-2014 Шюррле подтвердил информацию о переговорах с клубами РПЛ

Sport24.ru08:56

Чемпион мира Шюррле рассматривает возможность продолжения карьеры в России

ТАСС09:12

Немецкий форвард Шюррле может перейти в российский клуб

Bookmaker-ratings.ru09:49

Агент футболиста Шюррле подтвердил информацию об интересе российских клубов

RT на русском09:49

Агент Шюррле: «Есть серьезный интерес от клубов из России»

Спорт-Экспресс09:25

Агент Шюррле подтвердил возможность перехода футболиста в российский клуб

Чемпионат09:17

В Шюррле заинтересованы российские команды

Евро-футбол.ру10:02
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Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Боруссия Дортмунд», играющий на правах аренды в английском клубе «Фулхэм». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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Немецкий футбольный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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