Футбол

Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клубГазета.Ru 05:00

Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com". В этот день в Бразилии закрывается трансферное окно.
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с чего всё началось

Агент: «Спартак» готов продать Рошу за 12 миллионов евро, но не отпустит в аренду

В конце 2018 года несколько бразильских клубов были заинтересованы в аренде Роши. Но "Спартак" отказался от предложений, заявив, что готов продать Педро за сумму в 12 миллионов евро или выше.
Спорт-Экспресс03:57

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СМИ: Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

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Стало известно, какие клубы готовы арендовать Рошу у «Спартака»

Soccer.ru09:16

Агент Роши: Кононов сказал Педро, что он не будет играть за «Спартак»

Чемпионат07:59

Агент: «Кононов не видит Рошу в „Спартаке“»

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Худший трансфер в истории «Спартака»? Красно-белые избавятся от Педро Роши

Спорт-Экспресс10:25

Дмитрий Селюк: Привезти Рошу за 12 млн – верх глупости. Лучше «Спартаку» продать его за 2-3 млн, чем отпускать в вечные аренды

Спорт день за днем06:58

Агент Педро Роши хочет завершить его трансфер в бразильский клуб до 4 апреля

Sports.ru04:30
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
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В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек

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Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в РФ стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
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Происшествия

Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
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С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
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Происшествия

СК начал проверку после возгорания на борту самолета Red Wings

Уральское следственное управление на транспорте СКР организовало проверку после возгорания кресла во время полета самолета, следовавшего из Екатеринбурга в турецкую Анталью.
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Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
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Финансы

ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд

Банк России опубликовал обновленную оценку чистого вывоза капитала из России частным сектором в 2018 году.
Обновлено в 10:25
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
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«Салават Юлаев» отправился в Балашиху, где сыграет с «Авангардом»

Игроки и тренерский штаб "Салавата Юлаева" отправились в Балашиху, где пройдет первый матч серии полуфинала Кубка Гагарина против "Авангарда", сообщает Твиттер уфимцев.
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Площадь ущерба от китайского искусственного острова оказалась в 200 раз больше самого острова

Леланд Смит (Leland Smith) из Джорджтаунского университета и его коллеги изучали риф Мисчиф в восточной части Южно-Китайского моря, где Китай намыл остров площадью около 5,58 квадратных километра и уже построил взлетно-посадочную полосу и здания.
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Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика

Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов

В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
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Общество

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

Обновлено в 01:02
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Выставка, посвященная Гоголю, откроется в Серпухове

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В Пекине отметили успешность торговых переговоров между Китаем и США

Напомним, 28-29 марта министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер прибудут в Китай.
Обновлено вчера в 05:33
Здоровье

Врачи восстановили диафрагму с помощью полипропилена

Пациент обратился к врачам с диафрагмальной грыжей Бохдалека, не позволявшей ему нормально дышать и даже наклониться, чтобы завязать шнурки.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ

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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

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Армия и оружие

Российские комплексы ПВО станут невидимыми для противника

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Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС по Brexit

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за — 286.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

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Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
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Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье

Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
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Армия и оружие

Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит

Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
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Порошенко заявил о желании Коломойского отомстить Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Львова заявил, что олигарх Игорь Коломойский мстит стране за национализацию Приватбанка.
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Финансы

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Минфину год не удавалось выполнить план заимствований: последний раз он занимал больше запланированной суммы в I квартале 2018 г. – 463,2 млрд руб. при плане 450 млрд руб. После этого заимствования Минфина сокращались с каждым кварталом.
Обновлено 27 марта в 12:59
Спорт

Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги

Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
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