Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клубГазета.Ru 05:00

В конце 2018 года несколько бразильских клубов были заинтересованы в аренде Роши. Но "Спартак" отказался от предложений, заявив, что готов продать Педро за сумму в 12 миллионов евро или выше.

с чего всё началось

Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com". В этот день в Бразилии закрывается трансферное окно.

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