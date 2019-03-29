Футбол
Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клубГазета.Ru 05:00
Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com". В этот день в Бразилии закрывается трансферное окно.
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с чего всё началось
В конце 2018 года несколько бразильских клубов были заинтересованы в аренде Роши. Но "Спартак" отказался от предложений, заявив, что готов продать Педро за сумму в 12 миллионов евро или выше.Спорт-Экспресс03:57
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