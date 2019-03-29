Футбол

Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клубГазета.Ru 05:00

Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com". В этот день в Бразилии закрывается трансферное окно.
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с чего всё началось

Агент: «Спартак» готов продать Рошу за 12 миллионов евро, но не отпустит в аренду

В конце 2018 года несколько бразильских клубов были заинтересованы в аренде Роши. Но "Спартак" отказался от предложений, заявив, что готов продать Педро за сумму в 12 миллионов евро или выше.
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Агент Педро Роши хочет завершить его трансфер в бразильский клуб до 4 апреля

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