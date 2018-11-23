Футбол

Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»
Чемпионат
12:13

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Чемпионат12:13

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Педро Роша может отправиться в Бразилию

Евро-футбол.ру15:16

Бразильский клуб намерен купить Педро Рошу у «Спартака»

Sport24.ru14:58

Агент: «Роша общался с Кононовым. Тренер на него рассчитывает»

Soccer.ru12:50

Агент: «Кононов рассчитывает на Рошу»

Матч ТВ12:50

Агент: «Кононов рассчитывает на Рошу»

Sportbox.RU12:50

Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Чемпионат12:13

Агент Роши: «Педро будет бороться за место в старте „Спартака“. Кононов на него рассчитывает»

Sports.ru13:42
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Футбол

«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России

Обновлено в 16:21
Футбол

Защитник «Реала» Рамос не прошел допинг-тест, но избежал наказания

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.
Обновлено в 16:11
Футбол

Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом» в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Футбол

Паратичи сменил Маротту на посту генерального менеджера «Ювентуса»

Фабио Паратичи сменил Джузеппе Маротту на посту генерального менеджера. Ранее Паратичи занимал в Ювентусе должность спортивного директора.
Обновлено в 15:25
Футбол

Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Барселоны" права на нападающего Пако Алькасера, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:04
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Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны

Форвард "Боки Хуниорс" Карлос Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны.
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Футбол

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушения в матче против «Бенфики»

УЕФА оштрафовал «Аякс» за нарушение болельщиками правил порядка и акты вандализма на матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Обновлено в 14:15
Футбол

Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака»

Напомним, матч 15-го тура премьер-лиги Спартак Крылья Советов, который станет первым для Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых, пройдет 25 ноября на Открытие Арене в Москве.
Обновлено в 09:46
Футбол

«Барселона» заинтересована в защитнике «Зенита» Ивановиче

Испанская "Барселона" проявляет интерес к сербскому защитнику санкт-петербургского "Зенита" Браниславу Ивановичу.
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Моуринью: неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале»

Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда.
Обновлено в 12:40
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Обновлено в 13:14
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«Ман Сити» стал еще сильнее. Даже Гвардиола такого не ждал

Даже сам Пеп Гвардиола опасался этого и активно сбивал ожидания. Ноябрь 2018-го: "Сити" смеется над осторожными прогнозами.
Обновлено в 16:01
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Emirates может стать спонсором «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном рассказал о ситуации в клубе, испытывающем тяжелые финансовые проблемы, а также заявил, что ведутся переговоры с Emirates.
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Футбол

«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
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Прогноз на матч «Атлетико» - «Барселона»: кто победит в центральном матче уик-энда в Ла Лиге

В центральном матче тринадцатого тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" в родных стенах сыграет с "Барселоной".
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