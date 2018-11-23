Футбол

Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»
Чемпионат
12:13

Агент Хэмилтон Бернард, который представляет интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, сообщил, что между футболистом и новым главном тренером красно-белых Олегом Кононовым состоялся разговор, в котором специалист сообщил, что рассчитывает на игрока.
Чемпионат12:13

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Педро Роша может отправиться в Бразилию

Евро-футбол.ру15:16

Бразильский клуб намерен купить Педро Рошу у «Спартака»

Sport24.ru14:58

Роша может уйти из «Спартака» зимой. Игроком интересуются в Бразилии и Европе

Бомбардир.ру17:24

Агент: «Роша общался с Кононовым. Тренер на него рассчитывает»

Soccer.ru12:50

Агент: «Кононов рассчитывает на Рошу»

Sportbox.RU12:50

Агент: «Кононов рассчитывает на Рошу»

Матч ТВ12:50

Агент Роши: Кононов рассчитывает на Педро в «Спартаке»

Чемпионат12:13
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