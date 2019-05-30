Футбол

Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигуBFM.ru 10:08

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба может перебраться в Англию. Как сообщает Championat.com, перейти в высшую лигу британского футбола форвард сможет уже в летнее трансферное окно.
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Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу. Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.
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СМИ: «Вулверхэмптон» заинтересован в приобретении Дзюбы

RT на русском13:09

Дзюба может стать игроком английского клуба, пробившегося в Лигу Европы

Советский спорт09:46

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Sport.ru08:29

СМИ: Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

Матч ТВ08:04

Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду

Чемпионат05:35

Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон»

Sports.ru08:47

«Вулверхэмптон» проявляет интерес к Дзюбе

Спорт-Экспресс07:40
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
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Миссия телескопа «Спектр-Р» завершена

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Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

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Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

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Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Политика

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Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Появилось изображение гиперзвуковой ракеты США

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Обновлено вчера в 06:52
Футбол

Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Игры

Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES

Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

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Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Авто

Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX

Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
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Происшествия

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Самолет компании «Аэрофлот» Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 из Москвы в Грозный, вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Футбол

Спаллетти официально покинул «Интер»

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Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Футбол

Сборная Норвегии забила 12 мячей в ворота соперников из Гондураса

В группе С чемпионата мира до 20 лет завершились матчи третьего тура. Сборная Уругвая обыграла другого лидера - Новую Зеландию (2:0).
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Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» о «Протоколах сионских мудрецов»

Роскомнадзор предупредил «Викитеку» о том, что в реестр запрещенных сайтов внесли ее страницу «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 1903 года (сфальсифицированный антисемитский документ 1903 года).
Обновлено в 14:10
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
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Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
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«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
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Meizu представила смартфон Meizu 16XS с тройной камерой на 48 Мп

Устройство оснащено тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом 4000 мАч.
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«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
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Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 11:00
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
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В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
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Экономика

ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей

Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный банк России, сообщила о том, что ее ведомство поддерживает предложение об увеличении суммы страхования банковских вкладов граждан, сообщает ИА «REGNUM».
Обновлено в 12:57
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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