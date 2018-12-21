Футбол

Агент: «Роналду сказал, что желает играть только в „Ювентусе“»
Soccer.ru
10:09

Роналду сказал мне, что желает играть только в "Ювентусе". Идея о переходе родилась как бы сама собой в январе 2018 года. Только несколько человек о ней знали.
Soccer.ru10:09

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Роналду в «Ювентусе». Как впечатлил и что не получается

Soccer.ru11:16

Жорже Мендеш: «Роналду говорил, что хочет играть только в „Ювентусе“. Идея о переходе принадлежит ему»

Sports.ru10:59

Агент Роналду: «Криштиану признался мне, что хочет играть только в „Ювентусе“»

Sportbox.RU04:35

Агент Роналду: «Криштиану признался мне, что хочет играть только в „Ювентусе“»

Матч ТВ04:35

Агент Роналду: «Криштиану говорил мне, что хочет играть только за „Ювентус“»

Спорт-Экспресс03:50

Мендеш: «Роналду сам сказал мне, что хочет играть только за „Ювентус“»

Бомбардир.ру05:39

Он стал миллионером на торговле друзьями и помог Роналду спастись от налогов

Lenta.ruвчера в 16:01
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Футбол

«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

"Кристал Пэлас" на выезде одержал волевую победу над "Манчестер Сити" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 12:19
Футбол

«Кьево» — «Интер»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 09:00
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Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита»

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» досрочно расторг контракт с тренером Василием Карасевым.
Обновлено в 09:51
Футбол

«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за 3-е место на клубном ЧМ

Обновлено в 10:36
Футбол

«Реал» объявил стартовый состав на финал клубного чемпионата мира

Стал известен стартовый состав «Реала» на финальный матч клубного чемпионата мира против эмиратского «Аль-Айна».
Обновлено в 10:25
Футбол

Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит»

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что хочет покинуть клуб. 25-летний аргентинец признался, что хочет вернуться в сборную.
Обновлено в 08:47
Футбол

Бенджамин Чилвел: Знали, что сможем поймать «Челси» на контратаке

Парни в атаке были просто великолепны. До гола мы усердно отрабатывали в обороне, знали, что сможем поймать соперника на контратаке.
Обновлено в 12:27
Футбол

Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали»

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
Обновлено в 04:55
Футбол

Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год

Обновлено в 07:06
Футбол

Московское «Динамо» продлило соглашение с Рыковым на два года

Заместитель генерального директора московского «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков заявил, что минувшей осенью клуб продлил соглашение с защитником Владимиром Рыковым.
Обновлено в 12:35
Футбол

Гончаренко назвал составляющие успеха тренерской деятельности

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что двумя ключевыми составляющими успеха тренерской деятельности являются компетенция и страсть.
Обновлено в 10:43
Футбол

Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии»

Обновлено в 08:23
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Павел Мамаев согласился на все 30 условий жены и прислал ей цветы

Арестованный футболист Павел Мамаев согласился на озвученные супругой Аланой 30 условий для сохранения их брака.
Обновлено в 12:09
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Дайч: «Никто не хочет бороться с нырками, кроме меня»

Кажется, никто не хочет с ними бороться, кроме меня.
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Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти»

Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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