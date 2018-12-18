Футбол

Жорже Мендеш: «Роналду хотел перейти в „Ювентус“ еще в январе»
Матч ТВ
00:26

Напомним, что Роналду перебрался в «Ювентус» в июле 2018 года за 100 миллионов евро. В текущем сезоне серии А он забил 11 голов и сделал пять голевых передач в 16-и матчах.
Матч ТВ00:26

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Мендеш: когда Роналду захотел перейти в «Ювентус», подумал, что это невозможно

Чемпионат01:24

Роналду решил уйти из «Реала» еще прошлой зимой

Газета.Ru00:28

Жорже Мендеш: «Роналду хотел перейти в „Ювентус“ еще в январе»

Матч ТВ00:26

Агент: «Роналду еще в январе сказал, что хочет перейти в „Ювентус“»

Sport24.ru00:07

Агент Роналду рассказал, как состоялся трансфер португальца в «Ювентус»

Советский спортвчера в 23:06

Жорже Мендеш: «Роналду еще в январе сказал мне, что хочет в „Ювентус“»

Спорт-Экспрессвчера в 20:04

Жорже Мендеш: «Роналду еще в январе сказал мне, что хочет перейти в „Ювентус“»

Sports.ruвчера в 19:44
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Футбол

Мамаев попросил суд встретить Новый год с семьёй

5 декабря срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года.
Обновлено в 04:17
Футбол

Митрович признан лучшим футболистом года в Сербии

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович признан лучшим футболистом 2018 года в Сербии.
Обновлено в 02:18
Футбол

«Манчестер Сити» проявляет интерес к Иско

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении полузащитника "Реала" Иско, информирует AS.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

Парфенов хочет видеть в «Урале» Кокорина с Мамаевым

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что готов принять в команде арестованных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

Зюле: «Бавария» пройдёт «Ливерпуль»

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:30
Футбол

Андрей Федун приехал на совет директоров «Спартака»

Во вторник на совете директоров будут заслушаны отчеты тренеров основной команды, «Спартака-2» и «молодежки».
Обновлено в 03:35
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

Выступающее во втором дивизионе московское "Торпедо" проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским "Шеффилдом".
Обновлено вчера в 19:50
Футбол

Айртон: «Посвящу всего себя защите цветов „Спартака“»

Новый защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол

«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью

Обновлено вчера в 16:49
Футбол

Смолов пошутил про «Спартак» и ЦСКА в передаче «Потрогай это»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов и полузащитник Тарас Михалик приняли участие в программе «Потрогай это» на клубном канале в YouTube.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол

Немецкий футбольный клуб испугался морозов в Краснодаре и оконфузился

Леверкузенский «Байер» отреагировал в Twitter-аккаунте на результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где немецкой команде предстоит встретиться с российским клубом «Краснодар».
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

Уилшир получил очередную травму. Он выбыл на пять недель

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер получил травму. Англичанин повредил голеностоп.
Обновлено в 01:12
Футбол

Гол Сапаты принёс «Аталанте» победу в матче с «Лацио» в Серии А

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала римский «Лацио».
Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона

Поначалу врачам показалось, что травма не носит серьёзного характера, однако позже стало ясно, что Вернблум выбыл из строя надолго.
Обновлено в 04:11
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «Об Игуаине будут продолжать говорить, мы ничего не сделаем с этим»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игровой форме форварда Гонсало Игуаина, который не может забить на протяжении нескольких встреч.
Обновлено в 03:10
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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