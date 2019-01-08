Футбол

Агент Ригони: «Игрок возвращается в „Зенит“. Это официально»
Бомбардир.ру
06:22

Футбольный агент Хуан Круз Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, подтвердил досрочное возвращение игрока из «Аталанты». Клуб из Бергамо арендовал аргентинца за 1 миллион евро летом 2018 года на один сезон.
Бомбардир.ру06:22

Подробнее о событии

Агент Ригони подтвердил возвращение футболиста в «Зенит» из аренды в «Аталанте»

ТАСС06:18

Агент Ригони: «Эмилиано вернется в „Зенит“»

Sportbox.RU06:11

Агент Ригони: «Игрок возвращается в „Зенит“. Это официально»

Бомбардир.ру06:22

Агент: «Ригони вернется в „Зенит“ в январе. Это официально»

Sport24.ru06:06

Агент: «Ригони возвращается в „Зенит“. Это официально»

Спорт-Экспресс05:48

Агент Ригони: «Эмилиано вернется в „Зенит“»

Матч ТВ06:11

Семак в безвыходном положении, пришлось досрочно возвращать Ригони в «Зенит»

Спорт уик-энд06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Политика

Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое

Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Политика

Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа в Калининграде

В Калининграде Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы.
Обновлено в 05:55
Политика

Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря

Обновлено в 06:00
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Общество

Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты

Обновлено в 03:47
Кино

Актёра Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами

В Москве завершилась церемония прощания с актёром Иваном Бортником, поклонники и коллеги артиста проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи

В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Политика

Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Эрдоган возмущен словами Болтона о роли Турции в Сирии

Ранее Болтон, комментируя вывод войск коалиции во главе с США из Сирии, сообщил, что сроки вывода сил зависят от обеспечения безопасности сил самообороны курдов — союзников Вашингтона, от возможных действий со стороны Турции.
Обновлено в 05:25
Общество

В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру

Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:49
Технологии

Mastercard решила поменять логотип

С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название.
Обновлено вчера в 15:53
Спорт

Глава WADA анонсировал возбуждение множества новых дел

«Если [наша] миссия добьется успеха и получит доступ к данным, это может вывести нас из длительного тупика и потенциально привести к возбуждению множества дел», — цитирует пресс-служба WADA слова главы агентства Крейга Риди.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

В Германии задержан подозреваемый в утечке личных данных политиков

В понедельник утром правоохранительные органы Германии задержали двадцатилетнего учащегося и жителя земли Гессен, который подозревается в утечке в интернет личных сведений на немецких политиков и журналистов, сообщает портал Spiegel Online (SPON).
Обновлено в 05:00
ЖКХ

Авария оставила без воды 70 тыс. жителей Орла

Свыше 700 многоквартирных домов, в которых проживают около 70 тыс. человек, остались без холодной воды в городе Орле из-за аварии на магистральном трубопроводе.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Германии напали на депутата бундестага

В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.
Обновлено в 03:00
Происшествия

В Пекине неизвестный напал на школу и ранил 20 детей

Обновлено в 03:29
Авто

Чем порадует российский автопром в ближайшие годы

ГАЗ начнет продажи "ГАЗелей-Next" с двигателем Volkswagen и новыми опциями C началом 2019 года "Группа ГАЗ" начинает российские продажи "малотоннажников" "ГАЗелей-Next", оснащенных 2-литровыми дизелями Volkswagen, знакомым по моделям Transporter, Multivan и Crafter.
Обновлено в 05:10
Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев

Обновлено в 03:16
Экономика

Турция закрыла пролив Босфор из-за плохих метеоусловий

Обновлено в 06:32
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Энергетика

На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%

В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Политика

Британские военные демонтируют крышу дома Скрипаля в Солсбери

Британские военные полностью демонтируют в ближайшее время крышу дома Сергея Скрипаля в Солсбери.
Обновлено в 05:39
Футбол

Маурисио Перейра заявил, что летом покинет «Краснодар»

Обновлено в 05:30
Происшествия

В Турции начался суд по делу об убийстве российского посла

В Турции сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:14
Спорт

ВАДА ответило Самуэльссону, который требовал отстранить Россию

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор ответил на открытое письмо шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона.
Обновлено в 06:18
Футбол

Полузащитник «Зенита» Паредес близок к переходу в «Челси»

Лондонский "Челси" заинтересован в услугах аргентинского полузащитника санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредеса.
Обновлено в 06:38
ещё по теме
Эмилиано Ригони
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Аталанта» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное