Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом».

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Агент футболиста Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что ведет активные переговоры с московским «Локомотивом» по трансферу футболиста. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на слова специалиста.

Агент Рибери заявил, что ведет переговоры с «Локомотивом»

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