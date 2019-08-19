Футбол
Агент Рибери заявил, что ведет переговоры с «Локомотивом»МК-Спорт 07:19
Агент футболиста Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что ведет активные переговоры с московским «Локомотивом» по трансферу футболиста. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на слова специалиста.
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Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом».Sport24.ru05:07
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