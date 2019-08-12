Жан-Пьер Берне, агент французского полузащитника Франка Рибери, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».

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Агент бывшего полузащитника сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Франка Рибери Жан-Пьер Берне прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны московского "Локомотива".

Агент Рибери: со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку

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