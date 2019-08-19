Футбол
Агент Рибери рассказал об активных переговорах с «Локомотивом»Vprognoze.ru 07:20
|2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
|3′
Себастьян Шиманьский
|13′
|27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
|48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
|59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
|64′
|67′
Гжегож Крыховяк
|68′
Брайан Идову
|78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
|82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
|83′
|84′
Владислав Игнатьев
|87′
Гильерме
|90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
18
Ордец
4
Рыков
3
Плиев
7
Кардозу
15
Нойштедтер
20
Грулев
77
Каборе
9
Н`Жи
99
Шейдаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
2
Живоглядов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
22
Джорджевич
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Жан-Пьер Берне агент футболиста Франка Рибери, рассказал об активных переговорах с «Локомотивом».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом».Sport24.ru05:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Игры
Sony заключила сделку на покупку игр Insomniac
Сделка, в рамках которой Sony выкупает Insomniac за нераскрытую сумму, наступила после безудержного успеха Insomniac с эксклюзивной игрой Spider-Man для PS4.
Обновлено в 18:28
Политика
Путин и Макрон завершили переговоры во Франции
Переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона завершились, передает «РИА Новости».
Обновлено в 15:38
Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
Обновлено в 17:23
Общество
В работе Instagram произошёл глобальный сбой
Интернет-пользователи из разных стран в понедельник, 19 августа, сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram.
Обновлено в 09:12
Общество
В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено в 09:32
Теннис
Оже-Альяссим: в детстве смотрел на Федерера словно на божество
В текущий момент Оже-Альяссим является 19-й ракеткой мира. С Федерером канадец в официальный матчах не встречался.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Футбол
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:49
Игры
На прохождение DOOM Eternal уйдёт от 18 до 22 часов
Если верить словам исполнительного продюсера DOOM Eternal Марти Страттона, на прохождение сиквела перезапуска 2016 года уйдёт заметно больше времени — по подсчётам id Software, если не бежать сломя голову, от 18 до 22 часов.
Обновлено в 18:33
Политика
Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
Обновлено в 07:07
Футбол
«МЮ» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном», Погба не забил пенальти
В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Общество
Саратов занял 8-е место в рейтинге самых шумных городов России
По итогу Саратов набрал 5,5 баллов и, тем самым, оказался на 192 месте из 200 возможных, попав в 10 самых шумных городов России.
Обновлено в 09:20
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Кино
Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Истребители арабской коалиции нанесли удары по хуситам в Йемене
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиции нанесла удары по находящимся на севере Йемена хуситам.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных
Обновлено в 17:54
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Игры
Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»
Обновлено 17 августа в 16:10
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
Авто
Volkswagen Polo GTS с мощным мотором проходит тесты
Под капотом "заряженной" новинки установлен турбированный мотор TSI объемом 1,4 литра, обеспечивающий отдачу в 150 л.с. Таким образом, Virtus GTS станет самой мощной версией в линейке модели.
Обновлено в 06:22
Хоккей
Владимир Тарасенко презентовал в Новосибирске Кубок Стэнли
Во время борьбы за Кубок Стэнли у Владимира Тарасенко родился третий сын.
Обновлено в 07:00