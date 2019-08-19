Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом».

с чего всё началось

Жан-Пьер Берне агент футболиста Франка Рибери, рассказал об активных переговорах с «Локомотивом».

Агент Рибери рассказал об активных переговорах с «Локомотивом»

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