Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом».

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Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы французского полузащитника Франка Рибери, рассказал о том, как проходят переговоры о переходе его клиента в московский «Локомотив».

Агент Рибери рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом»

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