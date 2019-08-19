Футбол

Агент Рибери рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом»Sportbox.RU 05:40

Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы французского полузащитника Франка Рибери, рассказал о том, как проходят переговоры о переходе его клиента в московский «Локомотив».
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Агент Рибери: «Переговоры с „Локомотивом“ находятся в наиболее активной стадии»

Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, рассказал, как проходят переговоры с «Локомотивом».
Sport24.ru05:07

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Агент Рибери рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом»

Sportbox.RU05:40

Агент Рибери: «Переговоры с „Локомотивом“ находятся в наиболее активной стадии»

Sport24.ru05:07

Агент Рибери рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом»

Матч ТВ05:40

Агент Рибери: Переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
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Франк Рибери
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Французский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Франции. В основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
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