Футбол

Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»Sport24.ru 01:58

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, отвечая на вопрос о возможном переходе Рибери, подчеркнул, что он «не верит в сказки». 36-летний французский полузащитник последние 12 лет выступал за «Баварию». По окончании сезона-2018/19 Франк стал свободным агентом.
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с чего всё началось

Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»

Жан-Пьер Берне, агент французского полузащитника Франка Рибери, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».
Sport24.ru01:58

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