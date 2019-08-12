Футбол
Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»Sport24.ru 01:58
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, отвечая на вопрос о возможном переходе Рибери, подчеркнул, что он «не верит в сказки». 36-летний французский полузащитник последние 12 лет выступал за «Баварию». По окончании сезона-2018/19 Франк стал свободным агентом.
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Жан-Пьер Берне, агент французского полузащитника Франка Рибери, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».Sport24.ru01:58
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