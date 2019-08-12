Футбол
Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»Матч ТВ 02:30
Футбольный агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы полузащитника Франка Рибери, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».
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Жан-Пьер Берне, агент французского полузащитника Франка Рибери, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».Sport24.ru01:58
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