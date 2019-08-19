Футбол

Журналист Романо: Рибери провел переговоры с «Фиорентиной»Бомбардир.ру 11:01

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Ранее агент Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии. Сообщалось, что 36-летний игрок ведет переговоры не только с «Локомотивом» и «Фиорентиной», но и имеет крупные предложения от «Динамо» и «Спартака».
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с чего всё началось

Агент Рибери: «Переговоры с „Локомотивом“ находятся в наиболее активной стадии»

36-летний Рибери последние 12 лет провел в «Баварии», отыграв в составе команды более 250 матчей. Агент Рибери: «Переговоры с «Локо» идут, но семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию» Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене
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Источник: «Фиорентина» встречалась с Рибери

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