Футбол
Журналист Романо: Рибери провел переговоры с «Фиорентиной»Бомбардир.ру 11:01
|2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
|3′
Себастьян Шиманьский
|13′
|27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
|48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
|59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
|64′
|67′
Гжегож Крыховяк
|68′
Брайан Идову
|78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
|82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
|83′
|84′
Владислав Игнатьев
|87′
Гильерме
|90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
18
Ордец
4
Рыков
3
Плиев
7
Кардозу
15
Нойштедтер
20
Грулев
77
Каборе
9
Н`Жи
99
Шейдаев
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
3
Идову
2
Живоглядов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
22
Джорджевич
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Ранее агент Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии. Сообщалось, что 36-летний игрок ведет переговоры не только с «Локомотивом» и «Фиорентиной», но и имеет крупные предложения от «Динамо» и «Спартака».
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с чего всё началось
36-летний Рибери последние 12 лет провел в «Баварии», отыграв в составе команды более 250 матчей. Агент Рибери: «Переговоры с «Локо» идут, но семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию» Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.ДзенеSport24.ru05:07
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