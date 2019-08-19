36-летний Рибери последние 12 лет провел в «Баварии», отыграв в составе команды более 250 матчей. Агент Рибери: «Переговоры с «Локо» идут, но семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию» Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс.Дзене

с чего всё началось

Ранее агент Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что переговоры с «Локомотивом» находятся в наиболее активной стадии. Сообщалось, что 36-летний игрок ведет переговоры не только с «Локомотивом» и «Фиорентиной», но и имеет крупные предложения от «Динамо» и «Спартака».

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