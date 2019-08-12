Футбол

Агент Рибери: Со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к ФранкуНева Спорт 03:21

Агент бывшего полузащитника «Баварии» Франка Рибери Жан-Пьер Берне рассказал об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива».
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с чего всё началось

Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»

Жан-Пьер Берне, агент французского полузащитника Франка Рибери, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».
Sport24.ru01:58

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