Футбол
Агент: «„Реалу“ предлагали за Асенсио 180 миллионов»Бомбардир.ру 18:15
Асенсио принадлежит «Реалу» с 2015 года, когда мадридцы купили игрока у «Мальорки» за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне Асенсио провел 41 матч, забил шесть голов, сделал семь результативных пасов.
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Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Политика
МИД Украины сравнил выдачу российских паспортов в Донбассе с действиями нацистов
По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, указ российского президента Владимира Путина о предоставлении по упрощенной схеме гражданства жителям Луганской и Донецкой областей нарушает целостность и суверенитет Украины.
Обновлено в 18:40
Политика
Во Владивостоке завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
Во Владивостоке завершились переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 04:59
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Энергетика
Оператор «Северного потока-2» оценил убытки стран Европы от действий Дании
Семьи и компании Европы заплатят за задержку строительства газопровода «Северный поток-2» из-за действий Дании, заявил председатель пресс-службы швейцарской компании-оператора Nord Stream 2 AG Стеффен Хартманн.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Общество
Когда дети приносят деньги
По данным журнала «Эксперт» вся заметная экономическая и культурная жизнь Перми протекает на трёх центральных улицах: Ленина, Сибирская и Комсомольский проспект.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Двое рабочих погибли в результате аварии на шахте в ЛНР
Обновлено в 17:24
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено в 17:50
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
София Каштанова потеряла близкого друга: «Это похоже на кошмарный сон»
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделилась своей болью.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Экономика
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Американские СМИ восхитились новой российской подлодкой
Американское издание Popular Mechanics оценило российскую подлодку "Белгород", которую 23 апреля спустили на воду.
Обновлено в 08:51
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ
Ветераны Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тысяч рублей, приуроченную ко Дню Победы.
Обновлено в 04:57
Наука
Открыт фермент, способный остановить клеточную смерть
Биохимики РУДН продемонстрировали, что один из них — EndoG — может остановить процесс смерти клеток, если выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что между российской и украинской тюрьмами "нет разницы".
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек
Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено в 19:25
Футбол
«Реал» потерял очки в матче чемпионата Испании по футболу с «Хетафе»
"Хетафе" и "Реал" не выявили победителя в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 17:32
Общество
Лифт раздора: управляющая компания изложила свой взгляд на историю
Свой взгляд на историю с оплатой лифта, которым большая часть дома не пользуется, изложила глава управляющей компании.
Обновлено в 14:30
Путешествия
Туроператоры: в визовых центрах отмечаются сбои в работе
Как сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России), визовый центр не успевает обрабатывать заявки, скопилось много паспортов, и в связи с этим записаться на апрель на подачу документов невозможно.
Обновлено в 08:55
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН
Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.
Обновлено в 18:08