Футбол

Агент Погба провел переговоры с «Ювентусом»
Матч ТВ
02:51

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола провел переговоры с руководством «Ювентуса». Будущее Матейса де Лигта и Мойзе Кина также обсуждалось на встрече.
Матч ТВ02:51

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«Ювентус» предложит 62 млн евро за Погба

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Погба близок к возвращению в «Ювентус»: агент игрока провел переговоры с туринцами

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Агент Погба провел переговоры с «Ювентусом»

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Агент Погба провел переговоры с «Ювентусом»

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СМИ: Райола провел переговоры с «Ювентусом» по Погба, де Лигту и Кину

Спорт-Экспресс02:04
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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