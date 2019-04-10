Футбол
Агент Погба поставил «Реалу» три условияСпорт день за днем вчера в 14:05
Агент Поля Погба Мино Райола провел переговоры с «Реалом». Представитель полузащитника «Манчестер Юнайтед» обозначил условия, на которых 26-летний француз будет готов перейти в мадридский клуб. Во-первых, Райола желает получить с потенциального перехода футболиста 18 млн евро комиссионных.
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Общество
Средняя зарплата в Свердловской области составила 38 тыс. рублей
Среднемесячная начисленная заработная плата в Свердловской области за февраль составила 38 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском
В новой публикации Максима Галкина Лиза демонстрирует своих успехи в изучении французского языка, которым, как выяснилось, неплохо владеет и сам артист.
Обновлено в 00:12
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено вчера в 03:40
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
Сауль готов покинуть «Атлетико». Им интересуются МЮ, «Сити» и «Барселона»
По слухам, на 24-летнего испанца претендуют "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз белорусских яблок в Россию
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию белорусских яблок и груш.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность
Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь лишится своего годового бонуса в размере 957 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание
Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, которое первым из британских таблоидов опубликовало статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Аллегри: «Ювентус» был озадачен ответным голом «Аякса»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:1).
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
На территории столичного Храма Христа Спасителя произошел пожар. Загорелись десять из шестнадцати строительных бытовок.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Челябинске «Стройсвязьурал-1» обвиняют в неуплате 182 млн. налогов
В отношении руководителей компании«Стройсвязьурал-1», принадлежащей бизнесмену Артуру Никитину, возбуждено уголовное дело по пункту«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), об этом «Курсу дела» сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:51
Армия и оружие
Обломки пропавшего японского F-35A найдены в Тихом океане
Обновлено 09 апреля в 19:41
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
На жилом доме в центре Новосибирска появились огромные трещины
Многочисленные трещины образовались на фасаде жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Советской в центре города.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
В пермской школе отравились более 100 учеников
Сегодня из-за плохого самочувствия на уроки не пришли 137 учеников школы № 107.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Project Syndicate (США): города для людей (Project Syndicate)
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 90% людей во всем мире дышат загрязненным воздухом.
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес
«Деньги есть»: Сын Олега Табакова не хочет работать
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов сообщил о завершении работы межведомственной комиссии, которая принимал решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:08
Здоровье
Растительная пища значительно снижает у людей риск ранней смерти
Американские ученые выяснили, что уменьшить риск преждевременной смерти могут витамины, содержащиеся именно в растительной пище.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12