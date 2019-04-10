Футбол

Агент Погба поставил «Реалу» три условияСпорт день за днем вчера в 14:05

Агент Поля Погба Мино Райола провел переговоры с «Реалом». Представитель полузащитника «Манчестер Юнайтед» обозначил условия, на которых 26-летний француз будет готов перейти в мадридский клуб. Во-первых, Райола желает получить с потенциального перехода футболиста 18 млн евро комиссионных.
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Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 22:45

СМИ: Агент Погба ведет переговоры с «Реалом» по условиям трансфера француза

Матч ТВвчера в 20:53

Погба намерен покинуть «МЮ», у игрока испортились отношения с Сульшером

Чемпионатвчера в 16:21

СМИ: Агент Погба назвал «Реалу» три условия трансфера

RT на русскомвчера в 16:32

СМИ: Агент Погба требует у «Реала» 18 млн евро за трансфер француза

Советский спортвчера в 14:19

Поль Погба готов к переходу. Возвращение в Турин?

Спорт день за днемвчера в 16:54

Агент Погба требует у «Реала» 18 миллионов евро комиссионных

Sport.ruвчера в 14:13
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Общество

Средняя зарплата в Свердловской области составила 38 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата в Свердловской области за февраль составила 38 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском

В новой публикации Максима Галкина Лиза демонстрирует своих успехи в изучении французского языка, которым, как выяснилось, неплохо владеет и сам артист.
Обновлено в 00:12
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено вчера в 03:40
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол

Сауль готов покинуть «Атлетико». Им интересуются МЮ, «Сити» и «Барселона»

По слухам, на 24-летнего испанца претендуют "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 18:27
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз белорусских яблок в Россию

Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию белорусских яблок и груш.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика

Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность

Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь лишится своего годового бонуса в размере 957 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание

Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, которое первым из британских таблоидов опубликовало статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол

Аллегри: «Ювентус» был озадачен ответным голом «Аякса»

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:1).
Обновлено вчера в 17:40
Политика

В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

На территории столичного Храма Христа Спасителя произошел пожар. Загорелись десять из шестнадцати строительных бытовок.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Челябинске «Стройсвязьурал-1» обвиняют в неуплате 182 млн. налогов

В отношении руководителей компании«Стройсвязьурал-1», принадлежащей бизнесмену Артуру Никитину, возбуждено уголовное дело по пункту«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), об этом «Курсу дела» сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области.
Обновлено вчера в 10:53
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:51
Армия и оружие

Обломки пропавшего японского F-35A найдены в Тихом океане

Обновлено 09 апреля в 19:41
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Общество

На жилом доме в центре Новосибирска появились огромные трещины

Многочисленные трещины образовались на фасаде жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Советской в центре города.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

В пермской школе отравились более 100 учеников

Сегодня из-за плохого самочувствия на уроки не пришли 137 учеников школы № 107.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

Project Syndicate (США): города для людей (Project Syndicate)

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 90% людей во всем мире дышат загрязненным воздухом.
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес

«Деньги есть»: Сын Олега Табакова не хочет работать

Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов сообщил о завершении работы межведомственной комиссии, которая принимал решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:08
Здоровье

Растительная пища значительно снижает у людей риск ранней смерти

Американские ученые выяснили, что уменьшить риск преждевременной смерти могут витамины, содержащиеся именно в растительной пище.
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие

Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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