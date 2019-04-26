Футбол
Агент Погба отменил встречу с руководством «МЮ»Sportbox.RU 04:01
Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола отменил встречу с руководством клуба. Повесткой диалога должно было стать обсуждение нового контракта игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Агент Погба отменил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта
Газета.Ru25 апреля в 21:30
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:33, Ашберн
Музыка
Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения
Обновлено в 04:09
Театры
Екатеринбургский театр кукол получил премию из рук СТД
Союз театральных деятелей (СТД) России наградил Екатеринбургский театр кукол «За весомый вклад в развитие детского театра в России», церемония награждения состоялась 26 апреля в театра «Зазеркалье», сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:10
Политика
Украинцам могут упростить получение российского гражданства
Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 04:39
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими
Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Религия
Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу
Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Спорт
Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии
Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.
Обновлено в 03:11
Политика
В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Политика
В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием
Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ
Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Армия Хафтара получила серьезное преимущество
Обновлено 25 апреля в 13:22
Происшествия
Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Хабаровском крае упал самолет Як-18
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В ДТП в Крыму погибли пять человек
Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Шесть человек пострадали при взрыве бытового газа в Дагестане
Шесть человек пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в Хасавюрте Республики Дагестан.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Серьезные нарушения обнаружены в работе дорожных камер
Системы фиксаций нарушений правил дорожного движения в некоторых российских регионах работают с нарушениями, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:55
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник, близкий к компании «Автопродукт», планируется сделать для Lada 4x4 полностью независимую подвеску, при этом работы по проекту уже начались.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Зеленский отправился на отдых в Турцию
Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 02:33
Политика
Путин обсудил с Лукашенко «грязную» нефть
Белорусский президент Александр Лукашенко поговорил с главой России Владимиром Путиным в Пекине о транзите некачественной российской нефти.
Обновлено в 04:46
Наука
В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов
В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Кузьмина постоянно думает о смерти
После первой операции Кузьмина почувствовала себя хорошо, однако в 2017 году произошел рецидив.
Обновлено вчера в 13:30
Футбол
Игроком «Фенербахче» интересуются «Спартак», «Зенит» и «Локомотив»
Агент Игор Митрески, который ранее играл за "Спартак", заявил, что игроком "Фенербахче" Эрифом Элмасом интересуются российские команды.
Обновлено в 03:58