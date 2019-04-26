Агент Погба отменил встречу с руководством «МЮ»Sportbox.RU 04:01

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола отменил встречу с руководством клуба. Повесткой диалога должно было стать обсуждение нового контракта игрока.

Театры Екатеринбургский театр кукол получил премию из рук СТД Союз театральных деятелей (СТД) России наградил Екатеринбургский театр кукол «За весомый вклад в развитие детского театра в России», церемония награждения состоялась 26 апреля в театра «Зазеркалье», сообщает ТАСС.

Политика Украинцам могут упростить получение российского гражданства Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Общество В России впервые применили закон о фейковых новостях В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Происшествия В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.

Религия Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.

Спорт Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.

Политика В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.

Политика В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Происшествия В Хабаровском крае упал самолет Як-18 Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли пять человек Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

Политика Песков пошутил, что Путин работает вместо сна Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.

Происшествия Шесть человек пострадали при взрыве бытового газа в Дагестане Шесть человек пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в Хасавюрте Республики Дагестан.

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Общество Серьезные нарушения обнаружены в работе дорожных камер Системы фиксаций нарушений правил дорожного движения в некоторых российских регионах работают с нарушениями, сообщает DEITA.

Авто Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник, близкий к компании «Автопродукт», планируется сделать для Lada 4x4 полностью независимую подвеску, при этом работы по проекту уже начались.

Политика Зеленский отправился на отдых в Турцию Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политика Путин обсудил с Лукашенко «грязную» нефть Белорусский президент Александр Лукашенко поговорил с главой России Владимиром Путиным в Пекине о транзите некачественной российской нефти.

Наука В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».

Политика Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.

Шоу-бизнес Актриса Кристина Кузьмина постоянно думает о смерти После первой операции Кузьмина почувствовала себя хорошо, однако в 2017 году произошел рецидив.