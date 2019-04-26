Футбол

Агент Погба отменил встречу с руководством «МЮ»Sportbox.RU 04:01

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола отменил встречу с руководством клуба. Повесткой диалога должно было стать обсуждение нового контракта игрока.
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Погба попросил «МЮ» продать его в «Реал» летом

Матч ТВ04:41

Погба сообщил «МЮ» о желании начать переговоры с «Реалом»

Sports.ruвчера в 12:14

Погба не подал документы на китайскую визу для участия в предсезонном туре «МЮ»

Sport24.ru03:13

В Англии сообщили, что Погба не стал подавать документы на китайскую визу

ProstoProSport03:36

Райола отменил встречу с руководством «Манчестер Юнайтед» по обсуждению нового контракта Погба

Sport.ru04:28

Райола отменил встречу с руководством «МЮ» по обсуждению нового контракта Погба

Чемпионат03:40

Агент Погба отменил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

Газета.Ru25 апреля в 21:30
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Музыка

Победа дочери Алсу на «Голосе» вызвала подозрения

Обновлено в 04:09
Театры

Екатеринбургский театр кукол получил премию из рук СТД

Союз театральных деятелей (СТД) России наградил Екатеринбургский театр кукол «За весомый вклад в развитие детского театра в России», церемония награждения состоялась 26 апреля в театра «Зазеркалье», сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:10
Политика

Украинцам могут упростить получение российского гражданства

Упрощенный порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространен на всех жителей Украины, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Вероятную причину пожара на заводе «Красмаш» определили в МЧС

Обновлено в 05:22
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет.
Обновлено в 05:06
Религия

Протоиерей перечислил, что можно и чего нельзя делать в Великую субботу

Накануне Светлого Христова Воскресения наступит Великая суббота, которая в этом году выпала на 27 апреля.
Обновлено 24 апреля в 06:46
Спорт

Загитова и Трусова выступят в ледовом шоу в Японии

Четыре российские фигуристки примут участие в ледовом шоу Dreams on Ice, которое пройдет в Йокогаме (Япония) летом этого года.
Обновлено в 03:11
Политика

В штабе Зеленского допустили мир в Донбассе по плану России

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может принести мир в Донбасс, причем на условиях российской стороны, но такой вариант не понравится украинским патриотам - заявили в штабе политика.
Обновлено в 02:20
Политика

В ООН прокомментировали выход США из договора о торговле оружием

Напомним, 26 апреля президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из международного договора о торговле оружием, подписанного в 2013 году президентом Бараком Обамой.
Обновлено вчера в 21:07
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Политика

Последнюю ракету «Союз» отправили на Байконур, сообщили СМИ

Последнюю российскую ракету "Союз", имеющую украинскую систему управления, отправили на космодром Байконур.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие

Армия Хафтара получила серьезное преимущество

Обновлено 25 апреля в 13:22
Происшествия

Экс-майору Евсюкову после десяти лет заключения могут смягчить режим

Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В Хабаровском крае упал самолет Як-18

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае, в результате происшествия погибли два человека.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В ДТП в Крыму погибли пять человек

Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.
Обновлено в 02:36
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Шесть человек пострадали при взрыве бытового газа в Дагестане

Шесть человек пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в Хасавюрте Республики Дагестан.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Общество

Серьезные нарушения обнаружены в работе дорожных камер

Системы фиксаций нарушений правил дорожного движения в некоторых российских регионах работают с нарушениями, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:55
Авто

Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник, близкий к компании «Автопродукт», планируется сделать для Lada 4x4 полностью независимую подвеску, при этом работы по проекту уже начались.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Зеленский отправился на отдых в Турцию

Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 02:33
Политика

Путин обсудил с Лукашенко «грязную» нефть

Белорусский президент Александр Лукашенко поговорил с главой России Владимиром Путиным в Пекине о транзите некачественной российской нефти.
Обновлено в 04:46
Наука

В РФ разработано инновационное лекарство для лечения болезней суставов

В Приволжском федеральном университете разработали инновационное лекарство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, артрита и артроза, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Кузьмина постоянно думает о смерти

После первой операции Кузьмина почувствовала себя хорошо, однако в 2017 году произошел рецидив.
Обновлено вчера в 13:30
Футбол

Игроком «Фенербахче» интересуются «Спартак», «Зенит» и «Локомотив»

Агент Игор Митрески, который ранее играл за "Спартак", заявил, что игроком "Фенербахче" Эрифом Элмасом интересуются российские команды.
Обновлено в 03:58
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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