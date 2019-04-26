Футбол
Агент Погба отменил переговоры о продлении контракта с «МЮ»ProstoProSport 25 апреля в 18:30
Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отменил переговоры о пролонгации контракта хавбека с клубом. Причиной этого может быть интерес к Погба со стороны мадридского «Реала».
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Агент Погба отменил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта
Газета.Ru25 апреля в 21:30
Агент Погба отменил переговоры о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ru25 апреля в 17:47
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