Футбол
Агент Педро Роши хочет добиться трансфера из «Спартака» до 4 апреляСпорт день за днем 03:54
Хэмилтон Бернард, агент 24-летнего вингера «Спартака» Педро Роши, пытается добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб до 4 апреля, сообщили в «Чемпионате». В этот день в Бразилии закроется трансферное окно.
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Агент игрока, Хэмилтон Бернард, пытается решить ситуацию и найти для Роши команду в Бразилии, где трансферное окно открыто до 4 апреля.Спорт-Экспресс03:57
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