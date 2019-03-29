Агент Педро Роши хочет добиться трансфера из «Спартака» до 4 апреляСпорт день за днем 03:54

Агент игрока, Хэмилтон Бернард, пытается решить ситуацию и найти для Роши команду в Бразилии, где трансферное окно открыто до 4 апреля.

с чего всё началось

Хэмилтон Бернард, агент 24-летнего вингера «Спартака» Педро Роши, пытается добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб до 4 апреля, сообщили в «Чемпионате». В этот день в Бразилии закроется трансферное окно.

Спорт день за днем

Агент Педро Роши хочет добиться трансфера из «Спартака» до 4 апреля

Спорт день за днем

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