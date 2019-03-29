Футбол

Агент Педро Роши хочет добиться трансфера из «Спартака» до 4 апреляСпорт день за днем 03:54

Хэмилтон Бернард, агент 24-летнего вингера «Спартака» Педро Роши, пытается добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб до 4 апреля, сообщили в «Чемпионате». В этот день в Бразилии закроется трансферное окно.
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Агент: «Спартак» готов продать Рошу за 12 миллионов евро, но не отпустит в аренду

Агент игрока, Хэмилтон Бернард, пытается решить ситуацию и найти для Роши команду в Бразилии, где трансферное окно открыто до 4 апреля.
Спорт-Экспресс03:57

Подробнее о событии

Агент: «Спартак» готов продать Рошу за 12 миллионов евро, но не отпустит в аренду

Спорт-Экспресс03:57

Агент Роши пытается добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб

Soccer.ru03:10

«Чемпионат»: «Агент Роши работает над трансфером игрока в Бразилию»

Sport.ru04:13

Дмитрий Селюк: Привезти Рошу за 12 млн – верх глупости. Лучше «Спартаку» продать его за 2-3 млн, чем отпускать в вечные аренды

Спорт день за днем06:58

Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера из «Спартака» в бразильский клуб

Чемпионат02:49

Агент Педро Роши хочет завершить его трансфер в бразильский клуб до 4 апреля

Sports.ru04:30

СМИ: Агент Роши до 4 апреля хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Матч ТВ03:08
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Политика

Террористы уходят в «даркнет» и СНГ

Меры, которые предпринимают правоохранительные органы, позволили существенно снизить доступность экстремистского контента в общедоступных сегментах Интернета, поэтому вербовщики "уходят в так называемый глубокий Tor" и другие виды теневого сегмента, отметил Ильиных.
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Сок из медузы разработали во Владивостоке

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб выплатит компенсацию за расторжение контракта бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову в начале апреля.
Обновлено в 07:03
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Космос

Сделано в России: передовая система телеметрии повысит надёжность космических аппаратов

Системы видеоконтроля, устанавливаемые на борту космических аппаратов, позволяют фиксировать положения различных объектов и агрегатов, а также пространственное и временное развитие ситуации во время полёта.
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После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Экономика

Правила начисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
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В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России

В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Технологии

Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры иностранного производства

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры иностранного производства.
Обновлено в 07:28
Общество

Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей

Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
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Армия и оружие

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Самолет ВКС РФ поднялся в воздух с авиабазы Грейт Фоллс (штат Монтана) и пролетел над авиабазой Эдвардс, заводом, где проводится модернизация и сборка стратегической авиации, базой Ванденберг, где размещены подземные пусковые установки системы противоракетной обороны, и другими объектами.
Обновлено в 07:43
Политика

Путин и члены Совбеза обеспокоены вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Новейший ЗРК «Сосна» успешно испытали

Управляющий директор Конструкторского бюро точного машиностроения имени Нудельмана Валерий Макеев в пятницу, 29 марта, сообщил, что предприятие-разработчик успешно испытало новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна».
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В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Политика

Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине

Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Политика

Лавров назвал решение США по Голанам демонстрацией вседозволенности

Решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является осознанной демонстрацией вседозволенности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анталье.
Обновлено в 04:58
Хоккей

Поцелуй Сечина с Шойгу и Тимченко взорвал соцсети

В сети стала вирусной фотография с министром обороны Сергеем Шойгу, главой «Роснефти» Игорем Сечиным и председателем Совета директоров КХЛ Геннадием Тимченко, которые вместе пришли на хоккейный матч ЦСКА — СКА.
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Путин присвоил Пореченкову звание Народного артиста РФ

Известному актёру театра и кино Михаилу Пореченкову присвоено звание "Народный артист РФ".
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Общество

Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 году

Как уточняется в сообщении компании, начало работы международного хаба запланировано на 2020 год, а уже к 2023-му пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек в год.
Обновлено в 04:52
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Культура

Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
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Президент "Зенита" Александр Медведев предложил переименовать станцию метро "Новокрестовская".
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Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
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В Шанхае госпитализирована модель Алиса Митрова из Ростова-на-Дону

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Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске

Двое кубанских подростков осквернили мемориал 70-летия Победы в Лабинске, потушив Вечный огонь.
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Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине

"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
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