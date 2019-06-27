Футбол
Агент: «„ПСЖ“ не предлагал Рабьо новый контракт. Не было даже попыток»Sport24.ru 27 июня в 12:29
Мать и агент Адриена Рабьо сообщила, что руководство «ПСЖ» не предлагало ее сыну новый контракт. Действующее соглашение истекает нынешним летом. В услугах француза заинтересован «Ювентус».
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