Футбол
Агент Озила провел переговоры с клубом MLSBookmaker-ratings.ru 05:34
Ожидается, что немецкий хавбек перейдет в «Ди Си Юнайтед» в конце этого года. В клубе MLS видят в хавбеке замену Уэйну Руни, который в январе 2020 года присоединится к «Дерби Каунти» в качестве играющего тренера. В минувшем сезоне Озил в составе «Арсенала» провел 35 матчей и забил 6 мячей.
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Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе
В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено 13 августа в 08:20
Происшествия
Кремль наградит пилотов А-321 «Уральских авиалиний»
Обновлено в 06:15
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Игры
1C Entertainment анонсировала King’s Bounty II
Студия 1C Entertainment представила продолжение оригинальной King's Bounty.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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Происшествия
Момент столкновения A321 с птицами попал на видео
Обновлено в 03:24
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
ВТБ приобрел 70% акций зернового трейдера «Мирогрупп»
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп", говорится в сообщении госбанка.
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Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» наблюдает центр Млечного Пути
Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что обсерватория «Спектр-РГ» выпустила свою первую астрономическую телеграмму о наблюдении центра нашей галактики — Млечного Пути.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Калининградца признали мертвым и лишили пенсии
В результате житель региона перестал получать пенсию. Заявление прокурора суд удовлетворил, фактически признав мужчину живым.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Авто
Chevrolet готовит электрический кроссовер для Китая
Внедорожник Chevrolet Bolt в настоящее время все еще находится в стадии разработки, но это не мешает GM выпускать новые электрические кроссоверы, например, в Китае.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Лётчик-испытатель прокомментировал аварийную посадку А321
Генерал-майор в запасе Магомед Толбоев, Герой России, заслуженный лётчик-испытатель, в беседе с URA.RU прокомментировал аварийную посадку самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.
Обновлено в 07:16
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено в 07:13
Кино
Кайл Чандлер снимется в фильме «Доброе утро, полночь» Джорджа Клуни
Кайл Чандлер присоединился к актерскому составу нового фильма Джорджа Клуни «Доброе утро, полночь».
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
На севере Норвегии зафиксировали скачок уровня радиации
Управление по ядерной и радиационной безопасности Норвегии заявило о зафиксированном на севере страны повышении радиационного фона.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:30
Происшествия
Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа
Жена командира экстренно севшего в Жуковском самолета "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова Наталья Юсупова рассказала о работе супруга.
Обновлено в 07:41
Футбол
Дриусси и Шатов не сыграют с «Ахматом», участие Малкома – под вопросом
По Малкому ситуация пока не определена, его участие в матче под вопросом.
Обновлено в 05:39
Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Футбол
Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба
Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.
Обновлено в 03:50
Транспорт
В трех российских регионах ограничили движение грузовиков из-за жары
Движение грузовиков ограничено из-за жары на федеральных трассах Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях, сообщает в четверг пресс-служба Упрдор Москва-Волгоград.
Обновлено в 07:21
Политика
У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана
"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
Обновлено в 07:17
Интернет
Microsoft призналась в прослушке личных сообщений пользователей
Американская корпорация Microsoft признала, что прослушивала аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и программы для видеозвонков Skype.
Обновлено вчера в 21:31