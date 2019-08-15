Футбол
Агент Озила провел переговоры с клубом MLSBookmaker-ratings.ru 05:34
Ожидается, что немецкий хавбек перейдет в «Ди Си Юнайтед» в конце этого года. В клубе MLS видят в хавбеке замену Уэйну Руни, который в январе 2020 года присоединится к «Дерби Каунти» в качестве играющего тренера. В минувшем сезоне Озил в составе «Арсенала» провел 35 матчей и забил 6 мячей.
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Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
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Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
Visitor reveals bizarre image from inside pedo's mansion https: / / t.co / jQEczGnpj4 — Daily Mail US (@ DailyMail) August 14, 2019 Как пишет издание Daily Mail, в особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, на картине Клинтон изображен в Овальном кабинете.
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Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, прекратила голодовку, объявленную в знак протеста против отказа в регистрации.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит
Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 09:10
Общество
Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков
Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.
Обновлено в 01:05
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Западные СМИ активно обсуждают экстренную посадку в кукурузном поле самолета А321 "Уральских авиалиний" в Жуковском, называя её московской версией "Чуда на Гудзоне".
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено в 06:58
Происшествия
«Авангард» включил в состав членов экипажа спасенного самолета
Омский клуб включил в него имена членов экипажа самолета Airbus А321, сообщает Twitter «Ястребов».
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Кремле назвали героями пилотов, экстренно посадивших самолет на поле
В Кремле назвали героями пилотов, успешно посадивших аварийный самолет на поле под Жуковским.
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Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
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Гаджеты
OPPO выпустит смартфон будущего для россиян
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Музыка
Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:50
Космос
Военные США сообщили о взрыве в космосе
Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите Земли третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4. Ракета в августе 1992 года вывела в космос три спутника.
Обновлено в 06:39
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Происшествия
Жена посадившего самолет А-321 пилота рассказала об их знакомстве
Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.
Обновлено в 08:48
Политика
Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.
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Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Исполнитель и продюсер Андрей Разин сообщил, что певец Юрий Шатунов «отказался» от группы «Ласковый май» и её репертуара.
Обновлено в 07:57
Авто
В Сети опубликовали фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq
Официальная премьера Skoda Kamiq GT состоится в ближайшие несколько месяцев.
Обновлено в 00:56
Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:49
Экономика
Торговлю энергией на объектах микрогенерации освободят от НДФЛ
Правительство РФ намерено освободить доходы от продажи энергии на объектах микрогенерации от НДФЛ.
Обновлено в 09:19