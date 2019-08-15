Футбол

Агент Озила провел переговоры с клубом MLSBookmaker-ratings.ru 05:34

Ожидается, что немецкий хавбек перейдет в «Ди Си Юнайтед» в конце этого года. В клубе MLS видят в хавбеке замену Уэйну Руни, который в январе 2020 года присоединится к «Дерби Каунти» в качестве играющего тренера. В минувшем сезоне Озил в составе «Арсенала» провел 35 матчей и забил 6 мячей.
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