Футбол
Агент Озила провел переговоры с «Ди Си Юнайтед»Sports.ru 02:46
«Ди Си Юнайтед» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который через два года может стать свободным агентом. В среду агент 30-летнего немца провел переговоры с руководителями клуба американской МЛС о возможном переходе игрока в январе 2020 года.
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Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео
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В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами
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Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
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Пугачеву оштрафуют из-за забора
Специалисты отдела надзора за водными ресурсами Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу еще в декабре 2018 составили протокол об административном правонарушении в отношении недвижимости певицы Аллы Пугачевой.
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На Урале в ДТП погибло двое полицейских
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Армия и оружие
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Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
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Армия и оружие
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