Футбол

Агент Озила провел переговоры с «Ди Си Юнайтед»Sports.ru 02:46

«Ди Си Юнайтед» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который через два года может стать свободным агентом. В среду агент 30-летнего немца провел переговоры с руководителями клуба американской МЛС о возможном переходе игрока в январе 2020 года.
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Ди Си Юнайтед
Американский футбольный клуб
Американский футбольный клуб из города Вашингтон, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов, которые основали лигу в 1996 году. «Ди Си» - общепринятая аббревиатура округа Колумбия, где находится город Вашингтон. Четырёхкратный обладатель Кубка MLS, что на данный момент является вторым результатом лиги после «Лос-Анджелес Гэлакси». Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 1998 года, один из двух клубов MLS, сумевших завоевать этот титул.
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