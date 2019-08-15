Футбол
Агент Озила провел переговоры с «Ди Си Юнайтед»Sports.ru 02:46
«Ди Си Юнайтед» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который через два года может стать свободным агентом. В среду агент 30-летнего немца провел переговоры с руководителями клуба американской МЛС о возможном переходе игрока в январе 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Здоровье
Названы продукты, снижающие риск развития рака
Обновлено в 06:00
Происшествия
Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
Обновлено в 08:48
Происшествия
Западные СМИ прокомментировали жесткую посадку А321 в Жуковском
Западные СМИ активно обсуждают экстренную посадку в кукурузном поле самолета А321 "Уральских авиалиний" в Жуковском, называя её московской версией "Чуда на Гудзоне".
Обновлено в 06:44
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Обновлено в 09:27
Хоккей
Терещенко заключил просмотровый контракт с минским «Динамо»
Обновлено в 08:41
Политика
Россия договорилась с Венесуэлой о визитах военных кораблей
Сообщается, что в рамках соглашения между правительством России и Венесуэлой в порты обеих стран должны состояться визиты военных кораблей.
Обновлено в 10:54
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Трамп назвал «позором» двух членов Палаты представителей Конгресса США
Президент США Дональд Трамп высказался в четверг в пользу запрета на визит в Израиль двух членов Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившейся в Сомали, и палестинки по происхождению Рашиды Тлаиб, назвав их "позором".
Обновлено в 10:49
Интернет
Microsoft объяснила прослушку пользователей
Как стало известно 15 августа, сторонние подрядчики Microsoft прослушивали общение пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 07:39
Экономика
Квартальная выручка Alibaba вырсола в 1,4 раза, прибыль - в 2,4 раза
Как сообщается в пресс-релизе Alibaba, чистая прибыль компании в апреле-июне увеличилась в 2,4 раза - до 21,25 млрд юаней по сравнению с 8,69 млрд юаней.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку обнаружили мертвой
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа
Обновлено в 07:41
Политика
На Украине не исключили дефицита электроэнергии из-за Польши
Представитель украинского лидера в кабинете министров Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счёт одного из блоков Хмельницкой АЭС, приведёт к росту дефицита электричества в самой Украине.
Обновлено в 07:18
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Американская рэперша Азалия Бэнкс назвала себя «чуркой»
Рэперша Азалия Бэнкс показала знание русского языка у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД Украины Виталия Захарченко
В четверг, 15 августа, Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел незалежной Виталия Захарченко, который на данный момент находится не в Украине.
Обновлено в 07:59