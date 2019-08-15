Футбол
Агент Озила провел переговоры с «Ди Си Юнайтед»Sports.ru 02:46
«Ди Си Юнайтед» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который через два года может стать свободным агентом. В среду агент 30-летнего немца провел переговоры с руководителями клуба американской МЛС о возможном переходе игрока в январе 2020 года.
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