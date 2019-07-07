Футбол
Агент: Оньекуру не отказывался от перехода в ЦСКАMetaratings 06:22
Форвард «Эвертона» Генри Оньекуру может оказаться в ЦСКА. Представитель футболиста опроверг данные о том, что нападающий отказался от перехода в российский клуб. Напомним, что по имеющимся данным, Оньекуру предпочёл остаться в «Галатасарае», который сыграет в Лиге чемпионов.
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